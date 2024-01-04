Çocuklarda "süper enfeksiyon" tehlikesi! "En az 5 gün okula göndermeyin"

Artan grip vakalarında çocuklarda "Süper Enfeksiyon" tehlikesi baş gösterdi. Pandemi dönemini aratmayan bir yoğunluklu karşılaşan çocuk poliklinikleri sadece çocukları değil anne babaları da etkiliyor.

HARUN SEKMEN Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:39 PAYLAŞ ABONE OL

SABAH'a konuşan Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, "Süper enfeksiyon, kış aylarında özellikle çocuklarda sıklıkla görülen nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıkların başka virüslerle birleşerek salgın seviyesine yükselmesiyle oluşuyor. Okulların açık olmasıyla birlikte süper enfeksiyon da giderek artıyor." dedi. Enfeksiyon görülen çocukların en az 5 gün okula gönderilmemesi gerektiğinin altını çizen Arıca çocukları korumak için 5 önemli hususa dikkat çekti.

YÜKSEK ATEŞ VE ÖKSÜRÜK Süper enfeksiyonun kış aylarında görüldüğüne dikkat çeken Prof. Arıca, "Süper enfeksiyon, kış aylarında özellikle çocuklarda sıklıkla görülen nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıkların başka virüslerle birleşerek salgın seviyesine yükselmesiyle oluşuyor. Özellikle son günlerde ülkemizde çocuk acillere başvuru sayısında artış var. Bunun en önemli nedenlerinden biri çocuklarda süper enfeksiyon olmasıdır. Sınıflarda çocukların hastalığı birbirine bulaştırması da sayıların artmasına neden oluyor. Çocuklarda özellikle yüksek ateş, öksürük gibi şikayetler varsa dikkat edilmelidir." ifadelerini kullandı.