Çocuklarda "süper enfeksiyon" tehlikesi! "En az 5 gün okula göndermeyin"

SABAH'a konuşan Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, "Süper enfeksiyon, kış aylarında özellikle çocuklarda sıklıkla görülen nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıkların başka virüslerle birleşerek salgın seviyesine yükselmesiyle oluşuyor. Okulların açık olmasıyla birlikte süper enfeksiyon da giderek artıyor." dedi. Enfeksiyon görülen çocukların en az 5 gün okula gönderilmemesi gerektiğinin altını çizen Arıca çocukları korumak için 5 önemli hususa dikkat çekti.
YÜKSEK ATEŞ VE ÖKSÜRÜK
Süper enfeksiyonun kış aylarında görüldüğüne dikkat çeken Prof. Arıca, "Süper enfeksiyon, kış aylarında özellikle çocuklarda sıklıkla görülen nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıkların başka virüslerle birleşerek salgın seviyesine yükselmesiyle oluşuyor. Özellikle son günlerde ülkemizde çocuk acillere başvuru sayısında artış var. Bunun en önemli nedenlerinden biri çocuklarda süper enfeksiyon olmasıdır. Sınıflarda çocukların hastalığı birbirine bulaştırması da sayıların artmasına neden oluyor. Çocuklarda özellikle yüksek ateş, öksürük gibi şikayetler varsa dikkat edilmelidir." ifadelerini kullandı.
İYİLEŞMEDEN OKULA GÖNDERMEYİN
Hasta olan çocukların iyileşmeden okula gönderilmemesi gerektiğini kaydede Arıca, "Virüs bulaşan çocuklar henüz iyileşmeden okula giderse, virüsün okul içinde hızla dolaşmasına neden olur. Oradan öğretmene ve topluma yayılmaktadır. Eğer bir çocukta enfeksiyon var ise en az 5 gün okula gitmemesi gerekiyor. 5 gün boyunca dinlenmeli, ilaçlarını kullanmalı, tamamen enfeksiyon taşıyıcılığı geçtikten sonra doktor kontrolünde okula gidebilir." diye konuştu.