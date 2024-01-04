Haberler Roza Haberleri Çocuk Sağlığı Haberleri Çocuklarda "süper enfeksiyon" tehlikesi! "En az 5 gün okula göndermeyin"

Çocuklarda "süper enfeksiyon" tehlikesi! "En az 5 gün okula göndermeyin"

Artan grip vakalarında çocuklarda "Süper Enfeksiyon" tehlikesi baş gösterdi. Pandemi dönemini aratmayan bir yoğunluklu karşılaşan çocuk poliklinikleri sadece çocukları değil anne babaları da etkiliyor.

HARUN SEKMEN
HARUN SEKMEN
Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:39
ABONE OL
Çocuklarda süper enfeksiyon tehlikesi! En az 5 gün okula göndermeyin
SABAH'a konuşan Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, "Süper enfeksiyon, kış aylarında özellikle çocuklarda sıklıkla görülen nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıkların başka virüslerle birleşerek salgın seviyesine yükselmesiyle oluşuyor. Okulların açık olmasıyla birlikte süper enfeksiyon da giderek artıyor." dedi. Enfeksiyon görülen çocukların en az 5 gün okula gönderilmemesi gerektiğinin altını çizen Arıca çocukları korumak için 5 önemli hususa dikkat çekti.

YÜKSEK ATEŞ VE ÖKSÜRÜK
Süper enfeksiyonun kış aylarında görüldüğüne dikkat çeken Prof. Arıca, "Süper enfeksiyon, kış aylarında özellikle çocuklarda sıklıkla görülen nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıkların başka virüslerle birleşerek salgın seviyesine yükselmesiyle oluşuyor. Özellikle son günlerde ülkemizde çocuk acillere başvuru sayısında artış var. Bunun en önemli nedenlerinden biri çocuklarda süper enfeksiyon olmasıdır. Sınıflarda çocukların hastalığı birbirine bulaştırması da sayıların artmasına neden oluyor. Çocuklarda özellikle yüksek ateş, öksürük gibi şikayetler varsa dikkat edilmelidir." ifadelerini kullandı.

İYİLEŞMEDEN OKULA GÖNDERMEYİN
Hasta olan çocukların iyileşmeden okula gönderilmemesi gerektiğini kaydede Arıca, "Virüs bulaşan çocuklar henüz iyileşmeden okula giderse, virüsün okul içinde hızla dolaşmasına neden olur. Oradan öğretmene ve topluma yayılmaktadır. Eğer bir çocukta enfeksiyon var ise en az 5 gün okula gitmemesi gerekiyor. 5 gün boyunca dinlenmeli, ilaçlarını kullanmalı, tamamen enfeksiyon taşıyıcılığı geçtikten sonra doktor kontrolünde okula gidebilir." diye konuştu.

HEKİM KONTROLÜ ÖNEMLİ
Doktor kontrolünün önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Arıca, "Hekim kontrolü olmadan antibiyotik kullandırtmayalım. Ailelerin, hasta olduğunu düşündükleri çocuklarını okula göndermemesi gerekir. Çocuklara bol sıvı takviyesi yapılması ve yüksek proteinli düşük karbonhidrata sahip besinler verilmesini öneriyoruz. Okulda öğretmenlerin de sınıfın sık sık havalandırılmasını sağlaması gerekmektedir. Genelde süper enfeksiyonlar solunum yoluyla, hapşırma ya da temas yoluyla ve elin iyi yıkanmamasıyla geçer. Ailelere önerimiz çocukların ellerini sık sık sabunla yıkamalarını sağlamaları ve o dönemde çocuklarını okula göndermemeleri gerekiyor. Hijyen çok önemli. Öksüren bir çocuk tüm sınıfı aynı anda enfekte edebilir." dedi.
SON DAKİKA SON DAKİKA