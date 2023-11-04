Çocuklardaki enfeksiyonun çözümü kıyafetlerinde!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Soner Sarmaşık, okulların açılması ile birlikte enfeksiyonlarla çok sık karşılaşılmasının sebebinin, çocukların kalabalık şekilde bir arada bulunması ve kapalı ortamlarda hastalığın birbirlerine kolayca bulaşması olduğunu açıkladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Soner Sarmaşık, okullarda artan enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi verirken, korunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 04.11.2023 11:13 PAYLAŞ ABONE OL

Dr. Mehmet Soner Sarmaşık, "Okulların açılması ile birlikte enfeksiyonlarla çok sık karşılaşmaya başladık. Bu artıştaki en büyük etken, çocukların okullarda kalabalık şekilde bir arada bulunması. Kapalı ortamlarda hastalığı birbirlerine kolayca bulaştırabiliyorlar. Aynı zamanda kendilerine bulaşmış hastalık etkenini eve de taşıyorlar. Grip, nezle gibi solunum yolu enfeksiyonların en sık havadan ve yüzeyden bulaşıyor. Hasta birinin öksürmesi ya da hapşırmasıyla havaya karışan mikroplar, diğer çocukların bunları solumasıyla bulaşıyor. Aynı zamanda bu hapşırık ve öksürükle dışarı çıkan mikroplar, duvar, masa gibi yüzeylere, oradan ellere, el yoluyla da ağız, burun gibi doğal boşluklardan vücudumuza girerek hastalanmamızı sağlıyor" dedi.



Hastalanan çocuğun özellikle aktif bulaştırıcı dönemde okula gönderilmemesi gerektiğini belirten Dr. Sarmaşık, hasta çocuğun evde kalmasının diğer çocukların hastalıktan korunmasında önemli bir etken söyledi. Okulların açılması ile birlikte; boğaz, kulak, akciğer, bağırsak enfeksiyonları ya da bronşit gibi birçok hastalık tablosuyla karşılaştıklarını kaydeden Dr. Sarmaşık, güçlü bağışıklık sistemi olan çocukların hastalanmadığına ya da hastalansa da hafif geçirdiğine dikkat çekerek şu bilgileri verdi;