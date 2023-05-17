Çocuklukta fark edilmeyen ağız yaralarına dikkat! İleride tehdit oluşturuyor

Ağız ve diş sağlığının korunması için temizliğin önemine dikkat çeken Diş Hekimi Zeynep Bulut, çocukluk döneminde yaşanan yaralanmalara karşı da uyararak, "Çocukların özellikle gelişim çağında yaşadıkları travmalar sonucu oluşan durumlar fark edilmezse ileriye dönük kronik bir kist oluşumuyla, ciddi bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Yaz tatili geliyor, düşme, çarpma gibi durumlarda mutlaka ailelere haber versinler. Ailelerimiz çocukların ağzını, çene bölgesini ara ara lütfen kontrol etsinler” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:38 PAYLAŞ ABONE OL

Ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekilirken uzmanlar, sabah ve akşam diş fırçalamada sürekliliğin sağlanması gerektiğini belirtiyor. Diş Hekimi Zeynep Bulut da hastanede gerçekleştirilen tedavilere ilişkin bilgi verirken, vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Bulut, çocuk ve yetişkinlere yönelik birçok tedavinin hastanede başarıyla yapıldığını anlatırken küçük yaşlarda yaşanan ve önemsenmeyen kazaların ilerisi için ciddi sorunlar oluşturabileceğini vurguladı. Bulut, yaz aylarında çocukların daha hareketli olabildiğini ifade ederken yaşanabilecek yaralanmalara karşı ailelerin çocuklarının ağız ve çene bölgelerini ara ara kontrol etmesi gerektiğini söyledi.





"FARK EDİLMEZSE İLERİYE DÖNÜK CİDDİ SORUNLARLA KARŞILAŞABİLİYORUZ"

Ağız ve diş temizliğinin sağlanmasının oluşabilecek birçok problemin önüne geçeceğini ifade eden Diş Hekimi Zeynep Bulut, hastanede uygulanan tedaviler hakkında bilgi verirken, "Diş hekimliğinin hemen hemen tüm branşlarında vatandaşlarımıza hizmet verebilmekteyiz. Ayda yaklaşık 50 bin hasta kapasitemiz var. Çocukların özellikle gelişim, ergenlik çağındaki yaşadıkları travmalar sonucunda ileriye dönük dişlerde fark edilmeyen kist, tümör, kırık, çene kırığı gibi durumlarda biz burada hem restoratif hem çene cerrahisi birimlerinde bunların tedavilerini pedodonti birimimizde gerçekleştiriyoruz. Travma sonucu, mesela fark edilmiyor, oyuncak çarpmış, anne çocukla oynarken kolu çarpmış bu durumlarda dahi bazen fark edilmezse ileriye dönük kronik bir kist oluşumuyla birlikte ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu vesileyle de söylemiş olalım yaz tatili geliyor, düşme, çarpma, mesela arkadaşının kafası, kolu çarptı. Bunlarda mutlaka ailelere haber versinler. Ailelerimizde çocukların ağzını, çene bölgesini, ağız bölgesindeki yumuşak dokuyu ara ara lütfen kontrol etsinler. Sadece bakım, temizlik anlamında demiyorum, gerçekten fark edilmeyen bazı problemleri o an tespit edebilirler ve hiç büyümeden sorun burada çözülebilir. Özellikle sabah kalkınca hiçbir şey yemeden diş fırçalamak bir de akşam yatarken fırçalayıp yatmak çok önemli" dedi.