Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! "Çocuklarınıza mutlaka yedirin: En sağlıklı beynin sırrı"

Yaşamın her döneminde önemli olan sağlıklı beslenme, çocukluk ve gençlik dönemlerinde ayrı bir önem taşıyor. Özellikle, 6-12 yaş grubunu kapsayan okul çağı çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesi; büyüme ve gelişmenin ideal olarak sağlanmasını, bağışıklık fonksiyonların gelişmesini, okul başarısının artmasını sağlıyor. Bu süreç, beslenme alışkanlıklarının kazanıldığı dönem olması nedeniyle de önemli. Genellikle bu dönemi izleyen ergenlik çağında çocukların sağlıksız besin seçimleri yaygınlaşıyor. Eğitim kadar sağlıklı beslenme de öğrencilerin başarısını etkileyen önemli bir konu. Günün büyük çoğunluğunu okullarda geçiren çocukların sağlıklı beslenebilmesi için önerilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

KAHVALTISIZ GÖNDERMEYİN

Vücudun gereksinimi olan enerjiyi sağlayan ilk ve en değerli öğün olan kahvaltı özellikle okul çağındaki çocukların gelişimi açısından çok önemlidir. Yumurta, süt, zeytin, tam tahıllı ekmek, domates, salatalık, yeşillik gibi çeşitli ve besleyici içeriğe sahip bir kahvaltı çocuğunuzun daha canlı ve aktif olmasını sağlar, derse odaklanmasını kolaylaştırır ve okul başarısını artırır. Yapılan bilimsel çalışmalar da kahvaltı yapan çocukların sınıf içi verilen görevleri daha iyi yaptığını, derse daha çok katıldıklarını ve performanslarının kahvaltı yapmayanlardan çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Tüm bunlara rağmen sabah okula yetişme telaşı, ailenin kahvaltı hazırlamaması ve alışkanlık olmaması gibi nedenlerle okul çağı çocuklarda kahvaltı en sık atlanan öğündür. Kahvaltıya mutlaka ailecek oturmalı, kahvaltıyı çocuklarınız için daha çekici hale getirmek için farklı menüler hazırlamalısınız. Örneğin bir gün peynirli tost, taze sıkılmış meyve suyu, bir avuç ceviz, salatalık, domates, bol yeşillik; bir gün menemen, zeytin, tahin – pekmez, bol yeşillik; diğer bir gün krep yanına süt ve bal içeren bir kahvaltıyı tercih edebilirsiniz.