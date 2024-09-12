Enfeksiyon deyip geçmeyin! Ölüme böyle sürüklüyor

AŞILANMA VE TEMEL HİJYEN KURALLARINA UYULMASI ÖNEMLİ

Sepsisin her yaş grubundan insanı etkilemekle beraber 1 yaş altı ve 50 yaş üstü bireyler için daha ciddi bir risk taşıdığı uyarısında bulunan Benli, "50 yaş üstünde ek hastalıkların eşlik etmesi özellikle riski arttırmaktadır. 50 yaş üzerinde özellikle şeker hastalığı olanlarda, alkol alanlarda, HIV gibi immün sistemin baskılandığı hastalığı olanlarda çok daha fazla karşımıza çıkmaktadır." açıklamasını yaptı.

Bu hastalığın önlenebilmesi için dikkat edilmesi gerekenlere değinen Benli, aşılanma ve temel hijyen kurallarına uyulmasının önemine işaret etti.