Hasta olmayan çocuk imkansız değil! Uzmanı önerdi: "Korumak mümkün. Bu yöntemle..."

Çökelez, "idrar yolu enfeksiyonu düşünülen hastalarda idrar kültür sonucu çıkana kadar muhtemel etkene yönelik antibiyotik tedavisi başlanılmalı, idrar kültür sonucuna göre tedavi planlanmalıdır. Antibiyotikler, enfeksiyona neden olan bakterileri öldürerek etki gösterirler. İdrar yolu enfeksiyonlarının çoğu ağızdan alınan şurup ve haplarla tedavi edilebilir. 3 ay ve altı bebeklerde hastaneye yatırılarak antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. 2 yaş ve altındaki ilk ateşli idrar yolu enfeksiyonu olan çocuklarda, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olanlarda, büyüme gelişme geriliği, yüksek tansiyon, ailede böbrek hastalığı öyküsü olanlarda, uygun antibiyotiğe rağmen tedavi edilemeyen idrar yolu enfeksiyonunda görüntüleme yapılmalı ve çocuk nefroloji bölümüne yönlendirilmelidir.

Sağlıklı çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarından korunma yöntemleri; yeterli miktarda sıvı alımı, erkek çocuklarda sünnet, kız çocuklarda genital bölge temizliğinin önden arkaya doğru yapılması, pamuklu rahat çamaşırlar tercih edilmesi kabızlığın önlenmesi, idrarın bekletilmemesidir. Bu yöntemler aileye ayrıntılı şekilde anlatılmalıdır. İdrar yolu enfeksiyonuna neden olan mikrobun böbreklere yayılımını ifade eden akut piyelonefrit durumu böbrek hasarına, yüksek tansiyona ve böbrek yetmezliği gelişmesine neden olabilir. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonları sık karşılaşılan ve genellikle kolay tedavi edilebilen bir hastalık olmasına rağmen belirtilerin gözden kaçması sonucu tedavinin gecikmesi yukarıda da belirtildiği gibi birçok önemli hastalığa yol açabilmektedir" diye konuştu.