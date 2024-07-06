Havuz keyfiniz kabusa dönüşmesin! Salgın riski yayılıyor: "Korunmak için..."

Sıcak yaz günleri ile birlikte yaz enfeksiyonları da kendini göstermeye başladı. Özellikle çocuklar arasında hızla yayılabilen el ayak ağız hastalığına dikkat çeken uzmanlar, çocuk havuzlarından kaynaklanabilecek salgınlara karşı uyarıyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 06.07.2024 09:28 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Manolya Kara, yazın ortak kullanım alanlarının başında gelen çocuk havuzlarından gelebilecek tehlikelere dikkat çekti. Özellikle küçük çocuklarda yaygın olarak görülen el ayak ağız hastalığının, ağız içinde, el-ayak tabanlarında ve bez bölgesinde içi sıvı dolu döküntülerin (vezikül) gözlendiğini, bunun da virütik bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kara, "Büyük çocuklar hatta erişkinler bile bu virüsle enfekte olabilir. Bu hastalıktan korunmak için hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve belirtilerin erken fark edilmesi çok önemli" dedi.





BULAŞICILIĞI YÜKSEK

El ayak ağız hastalığının, enfekte kişilerle doğrudan veya enfekte yüzeylerle temas yoluyla kolayca bulaşabileceğini belirten Doç. Dr. Kara, bulaş yolları konusunda şu bilgileri verdi: "Hastalığa yakalanmış bir kişinin burun akıntısı, tükürük, dışkı veya vücut sıvıları ile doğrudan temas etmek ya da enfekte kişinin öksürmesi veya hapşırması yoluyla havada yayılan virüs parçacıklarının solunmasıyla bulaş gerçekleşebilir." Virüsle kontamine olmuş oyuncaklar, kapı kolları, yiyecek ve içecek kapları gibi yüzeylere temasın ardından ağız, burun veya gözlere dokunulmasıyla da hastalığın bulaş oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Kara "Özellikle çocukların ortak kullandığı alanların ve oyuncak gibi ortak kullanılan nesnelerin temizliği son derece önemlidir. Hastaların özellikle erken dönemde bulaşıcılığı yüksek. Bu nedenle virüsle enfekte olan oyuncakların paylaşılması, ortak kullanım alanları, çocuk havuzu gibi yerlerde hastalık kolaylıkla yayılabilir" diye konuştu.