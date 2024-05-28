Kistik fibrozis riskine karşı erken tanı! Akciğerleri ve bağırsakları tehdit ediyor...



Hastaların belirli aralıklarla mutlaka takiplerinin yapılması, uygun şekilde örneklemelerin alınmasının çok önemli olduğunu dile getiren Meral, "Bu aşamada belirli aralıklarla görüntüleme yapıyoruz. Hastaların örneklemelerini alıyoruz. Burada bizim için önemli olan hastaların balgam tahlillerini yapabilmek. Bu tahliller neticesinde enfeksiyonlar olabilir. Bu hasta grubunun en önemli sorunu zaten dirençli enfeksiyonlar olmasıdır. Bu dirençli enfeksiyonlar için erken dönemde tedaviye başladığımız zaman daha da direnç kazanmasının önüne geçmiş oluyoruz. Bu nedenle bu hastaların belirli aralıklarla mutlaka takiplerinin yapılması, uygun şekilde örneklemelerin alınması önemlidir. Biz de zaten hastanemizde bu hastalarımızın takibi için ayrı bir oda ve birim oluşturduk" diye konuştu.