Kusan bebeklerde gizli tehlike! Reflü deyip geçmeyin...

İstanbul'da yaşayan Deniz Berk Tonkal, 25 günlükken yoğun kusma ve beslenememe şikayetiyle ailesi tarafından hastane kaldırıldı. "Fazla beslenmeden" dolayı kustuğu açıklanan minik Deniz'in kilo alması durup, halsizlikte başlayınca gerçek de ortaya çıktı. Aile, minik Deniz'in mide girişinde darlık olarak bilinen ve sık rastlanılmayan bir hastalık olan İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu olduğunu öğrendi. Deniz bebek, Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Murat Kılıç'ın operasyonuyla eski sağlığına kavuştu. Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Murat Kılıç, yaptığı açıklamada, Deniz Berk Tonkal'ın rahatsızlığının nadir rastlanan bir hastalık olduğunu söyledi.





"KİLO ALMASI DURMUŞ VE HALSİZLİK VARDI"

Deniz bebeğin ailesi tarafından 25 günlükken yoğun kusma nedeniyle hastaneye getirildiğini aktaran Op. Dr. Murat Kılıç, ameliyat sürecini anlattı;

Deniz Berk Tonkal, hastanemize başvurduğunda 25 günlüktü. Yenidoğan hekimi Doç. Dr. Levent Korkmaz hocamız tarafından konsulte edildiğinde şiddetli kusma ve beslenememe mevcuttu. Hastamız daha önce birkaç hastaneye başvurmuş kusmalarının normal olduğunu, geçici bir durum olduğu söylenmiş. Deniz bebeğin kilo almasının durduğunu ve kusmalardan dolayı halsiz olduğunu gördük, hızlıca tedavisine başladık. Yenidoğan uzmanımız Doç. Dr. Levent Korkmaz ve Radyoloji Uzm. Dr. Tayfun Akoğlu hocamızla beraber multidisipliner bir şekilde yürüttüğümüz çalışma sonucu bebeğimize pilor stenozu tanısı koyduk. Aile ile görüşüp ameliyat olması gerektiğini anlattık. Her ne kadar 25 günlük bir bebeğin ameliyat kararının verilmesi zor da olsa aile bize güvendi ve çocuklarını teslim ettiler. Yapılan başarılı operasyondan sonra Deniz bebek 1-2 gün içerisinde sağlıklı beslenmeye başladı."