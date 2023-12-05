"Mor bebek sendromu": Bebeğinizin kalbi sinyal veriyor: Dilindeki bu belirtiye dikkat!



400 GRAMLIK BEBEKLERE OPERASYON

Kalpteki delikleri kapatmanın yöntemlerini ise Prof. Dr. Yıldırım, şöyle anlattı: "Ameliyatla da olabilir, ameliyatsız da. Biz bunları anjiyoda 'şemsiye' yöntemi ile kapatıyoruz. Ya da iki damar arasında açıklık olabilir. Bebek doğduktan sonra ilk bir hafta içinde kapanması gereken yapıdadır. Bebek doğduktan sonra damarları uygunsa, çok ciddi delikleri bile doğar doğmaz kapatabiliriz. Bu işlemi 400-500 gramlık prematüre bebeklerde de yapabiliyoruz. 1 yaşından sonra da yapabiliriz. Her durumda kapatırız. Çünkü açık kalırsa kalpte iltihaplanmaya neden olabilir. Delik çok küçük olur bazen. Bunlara da sessiz kalp damarı diyoruz. Onları çok kapatmaya gerek yoktur. Bir de kulakçıklar arasında delik var. Bu deliği anjiyo yöntemiyle kapatmamız için çocuğun belli bir yaşa, belli bir kiloya gelmesi gerekir. Çünkü giriş yolu olarak biz kasıktaki toplar damarı kullanıyoruz. Kalbe bir şemsiye gibi bir cihaz yerleştirip, deliği kapatırız. Bu kiloyu da 16 kilonun üstü gibi kabul ediyoruz. Eğer 16 kilo değil ise ve çok ciddi kalp yetersizliği yapıyorsa, anjiyo yöntemine de uygun değilse, o zaman ameliyat ediyoruz."