Okul öncesi sağlık kontrolü neden şart? Uzman uyardı

Okul öncesinde yapılacak kapsamlı bir sağlık kontrolünün muhtemel sorunların erken fark edilmesini sağlayarak çocukların yeni eğitim yılına hem fiziken hem de psikolojik olarak sağlıklı başlamasına yardımcı olacağını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgül Özbek, ailelere uyarı ve önerilerde bulundu. GÖRME SORUNLARI DERSLERE ODAKLANMAYI ZORLAŞTIRABİLİR Dr. Özgül Özbek, çocukların sınıf içerisinde öğretmeni ve tahtayı takip edebilmesi, kitap ve defter çalışmalarını rahatlıkla sürdürebilmesi için görme sağlığının iyi olması gerektiğini söyleyerek, "Görme kusurları çocuklar tarafından her zaman fark edilmeyebilir veya ifade edilemeyebilir. Tahtayı görmekte zorlanma, kitabı göze fazla yaklaştırma, gözleri kısarak bakma, sık göz kırpma ve tekrarlayan baş ağrıları gibi belirtiler görme problemi açısından değerlendirilmesi gereken işaretler arasında yer alır. Özellikle okula yeni başlayacak çocuklarda gerekli görülmesi halinde göz muayenesinin yapılması, muhtemel sorunların eğitim hayatını etkilemeden fark edilmesini sağlar" dedi.

İŞİTME KAYBI AKADEMİK BAŞARIYI ETKİLEYEBİLİR Çocuğun öğretmenin anlattıklarını doğru anlayabilmesi ve sınıf içi iletişime katılabilmesi açısından işitme sağlığının da büyük önem taşıdığını belirten Özbek, "Çocuklarda özellikle tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları sonrasında geçici veya kalıcı işitme sorunları ortaya çıkabilir. Televizyonun sesini yüksek açma, kendisine söylenenleri sık sık tekrar ettirme, sorulara ilgisiz yanıt verme veya konuşulanları anlamakta zorlanma gibi belirtiler, işitme açısından değerlendirme gerektirebilir. Daha önce sık kulak enfeksiyonu geçiren çocukların okul öncesinde işitme yönünden değerlendirilmesi özellikle önemlidir. Okul öncesi sağlık değerlendirmesinde yalnızca belirgin bir hastalığın olup olmadığına bakılmamalıdır. Çocuğun boy ve kilo gelişimi, beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni, fiziksel aktivitesi ve mevcut kronik hastalıkları da değerlendirilmelidir. Aşılarının yaşına uygun şekilde tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi de önemlidir. Gerekli görülen çocuklarda doktor tarafından ek tetkikler planlanabilir. Bu değerlendirmeler, fark edilmeyen sağlık sorunlarının erken dönemde ortaya çıkarılmasına ve çocuğun okul dönemini daha sağlıklı geçirmesine katkı sağlayacaktır diye konuştu.





OKULA UYUM İÇİN PSİKOLOJİK HAZIRLIK DA GEREKİR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özbek, çocuğun okula fiziksel olarak hazır olması kadar psikolojik olarak hazırlanmasının da önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:



"Özellikle ilk kez okula başlayacak çocuklarda ayrılma kaygısı, uyku düzensizliği veya okul korkusu yaşanabilir. Ailelerin çocukları ile okul hakkında olumlu ancak gerçekçi bir iletişim kurması, çocuğun endişelerini dinlemesini ve günlük uyku-beslenme düzenini okul başlamadan önce oluşturmaya başlaması önemlidir. Okul başlamadan önce çocuğunuzun genel sağlık kontrolünü yaptırın. Görme ile ilgili belirtiler varsa göz muayenesini ihmal etmeyin. İşitme problemini düşündüren davranışlar için işitme değerlendirmesi yaptırın. Aşılarının güncel olup olmadığını kontrol ettirin. Uyku düzenini okul saatlerine uygun hale getirin. Düzenli, dengeli ve yeterli beslenmesini sağlayın. Çocuğun okul ile ilgili kaygılarını dinleyin ve sorularını sabırla yanıtlayın."