Okullar açılıyor: Çocuklar için en iyi kahvaltı besini ’yumurta’

Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitim yarın başlıyor. Uzmanlar ise pandemi döneminde çocuklar için beslenmenin önemli olduğunu belirtti. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Cem Nevşioğulları, beslenme önerilerini aileler için sıraladı.

EN KALİTELİ PROTEİN KAYNAĞI

Pandemide özellikle hastalıklardan korunmak için güçlü bir savunma sistemine ihtiyacımız var diyen Uzm. Dyt. Cem Nevşioğulları, şu uyarılarda bulundu:

"Bu bağışıklığı güçlendiren besinlerin tüketilmesiyle elde edilebilir. Özellikle okuldaki algılama düzeylerinin daha iyileştirmesi için kahvaltısız çıkılmamasını öneriyorum. Kahvaltıda hayvansal kaynaklı gıdalar mutlaka olmalı. Bunlar kaliteli protein kaynakları arasında yer alıyor. Süt ve süt ürünleri, peynir, mevsim sebzeleri, yeşillik tüketilebilir. Tatlı olarak da bal ve pekmez tüketilebilir. Aileler lütfen çocuklarına süt ürünleri, balık, beyaz ve kırmızı etten zengin besinler versin. Özellikle en kaliteli protein yumurta her gün 1 tane tüketilmeli. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler özellikle vitamin ve minerallerden bahsetmeliyiz. A, C VE E vitaminleri selenyum, çinko gibi mineraller tüketilmeli."