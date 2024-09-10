Okullardaki enfeksiyona dikkat! Bağışıklığı güçlü çocuklar için mutlaka...

Okulların açılmasıyla viral enfeksiyonların artması aileleri endişelendiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Başpınar, çocukları enfeksiyonlardan korumak için ailelere önemli tavsiyeler vererek, okullarda da uygulanması gereken formülleri anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 10.09.2024 12:35 PAYLAŞ ABONE OL

Okulda, kapalı sınıf ortamında saatlerce bir arada kalan öğrenciler arasında salgın hastalıklar görülebiliyor. Çocukların da hijyen kurallarına yeterince dikkat edememesi, kendilerini oyunlara kaptırıp birbirlerine yakın temasta bulunmaları, bulaş oranını artırıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Başpınar, okulların açılmasıyla birlikte çocukları viral enfeksiyonlardan koruyabilmeleri için ailelere önemli uyarılarda bulundu.





HASTA ÇOCUKLAR MUTLAKA EVDE DİNLENDİRİLMELİ

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla da enfeksiyonlarda belirgin bir artış beklediklerini ifade eden Dr. Başpınar, özellikle okul, kreş, yurt ve askeri alanlarda bulaşın daha kolay olduğunu belirterek, "Viral enfeksiyonlar çok hızlı yayılmakta. Çünkü çocuklar dışarıda, sınıfta hijyen ve mesafe kurallarına çok dikkat edemiyorlar. Oyun oynarken yakın temas halinde olabiliyorlar. Bu nedenle bulaş olayı daha fazla oluyor. Hasta çocukların, aileleri tarafından okula gönderilmemesi ve evde dinlendirilmesi lazım. Okula gittiklerinde diğer çocuklara da bulaştırabiliyorlar" dedi.