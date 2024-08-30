Oynadığı oyuncaklara dikkat! Meğer otizm belirtisiymiş...

Bebeklerle oynayan erkek çocuklarında ise otizm yerine diğer çocuklarlarla ilişki sorunları daha yüksek çıktı. Yapılan araştırmalar cinsiyet uyumsuzluğu, cinsiyet dismiorfisi, davranış bozuklukları ve davranış güçlüğü ile otizm arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor.