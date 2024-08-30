Oynadığı oyuncaklara dikkat! Meğer otizm belirtisiymiş...

Sonuçlara göre erkek oyuncaklarıyla oynayan kız çocuklarında otizm hastalığının ortaya çıkma ihtimaliyle birlikte davranışsal bozukluklar gösterme riskinin yüksek olduğu belirlendi.
Bebeklerle oynayan erkek çocuklarında ise otizm yerine diğer çocuklarlarla ilişki sorunları daha yüksek çıktı. Yapılan araştırmalar cinsiyet uyumsuzluğu, cinsiyet dismiorfisi, davranış bozuklukları ve davranış güçlüğü ile otizm arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor.
Yapılan araştırmalarda doğumla gelen cinsiyetiyle özdeşleşmeyen çocukların otistik olma olasılığının diğer cinsiyetiyle uyum içinde olan normal çocuklara göre altı kat daha fazla olduğu bulundu.
OTİZM NEDİR?
Otizm, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bireyin sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarını etkileyen bir nörogelişimsel bozukluktur. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olarak da bilinen bu durum, geniş bir yelpazede semptomlar ve yetenek seviyeleri ile karakterize edilir.
Her otizmli birey farklıdır; bazıları yüksek işlevsellik gösterirken, diğerleri günlük yaşamda daha fazla desteğe ihtiyaç duyabilir.