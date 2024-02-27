Prospektüse dikkat! Çocuğunuza en doğru ilaç verme yöntemi...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Hakkı Kemal Erdinç, ilaçları vermenin en doğru yolunun, prospektüsünü okumaktan geçtiğini belirtti. Erdinç, ebeveynlerin çocuklarına ilaç içirmeden önce yapılması gerekenlere ilişkin uyarılarda bulundu.

AA Giriş Tarihi: 27.02.2024 16:50 PAYLAŞ ABONE OL

Erdinç, çocukların kullandığı ilaç gruplarının ağızdan alınan damla, şurup ve tablet olarak değiştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bazen aileler ilaçları bazı gıdalar ile karıştırıyor. Aslında ilaçları vermenin en doğru yolu, prospektüsünü okumaktan geçer. Her ilacın hazırlanma şekline göre yapısı farklıdır. Prospektüslerde ilacın nasıl hazırlanacağı, verileceği ve saklanacağıyla ilgili tüm bilgiler bulunur. Ayrıca uyarılar ve önlemler kısmında da önemli bilgilere yer verilir. O nedenle tüm ilaçların gıdalarla karıştırılabileceği ya da yemeklerle birlikte verilebileceği söylenemez."

İlaçların aç ve tok içilmesine yönelik ibarelerin de farklılık gösterdiğini anlatan Erdinç, damla formundaki ilaçların çoğu gıda ile karıştırılabileceğini anımsattı. Erdinç, "Genel olarak ilacı tek başına vermek, her zaman etkinliğini optimum seviyede tutacaktır. Özellikle şurup içmekte zorlanan çocuklar için ilaçtan sonra bir miktar meyve püresi, yoğurt muhallebi gibi sevebilecekleri gıda verilebilir. Böylece çocuğun tat duyusunu olumsuz etkilemeyen tadı güzel bir gıda ile ilacın tadı unutturularak öğürme refleksini azaltmak amaçlanır. Şurupları verirken bir miktar su ile sulandırılabilir." açıklamasında bulundu.