Sakın ertelemeyin! Çocuğunuzda sindirim sorununa neden olabilir...

Anne ve babalara çocukların ağız bakımlarını nasıl yapacakları konusunda bilgi veren Doç. Dr. Öter, "Öncelikle anne - baba olarak dişlerinizi düzenli fırçalayarak çocuklarınıza rol model olabilirsiniz. İyi bir örnek olmak iyi alışkanlıklar kazandırmaktır. Dişlerinizi çocuğunuzla birlikte fırçalayabilirsiniz. Çocuğunuz sizinle vakit geçireceği için diş fırçalama zamanlarını keyifli anlar olarak benimseyecektir. Renkli diş fırçaları ve düzenli diş fırçalama alışkanlığını ödüllendirme sistemiyle ağız bakımı konusunda destekleyerek çocuklarınıza alışkanlık kazandırabilirsiniz" diye konuştu.

7 ADIMDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Doç. Dr. Banu Öter, çocuklarda diş çürüklerini önlemek için şu önerilerde bulundu:

"Düzenli diş fırçalama: İlk dişi çıkmaya başladığı andan itibaren bebeğinizin diş temizliğine başlayınız. Bir parmak fırçası veya gazlı bez yardımı ile diş temizliğini sağlayabilirsiniz. Dişler ağızda tam görünür hale geldiğinde günde en az iki kez, tercihen sabah ve gece olmak üzere dişlerinizi diş fırçasıyla temizleyiniz.

"Diş ipi kullanımı: Diş aralarını temizlemek için diş ipi veya ara yüz fırçası gibi ara yüz temizleme araçlarını düzenli olarak kullanınız. Süt dişlerinde bazen aralıklar geniştir ve diş ipine ihtiyaç kalmayabilir ancak özellikle sürekli dişlerde arayüz temizliğine dikkat edilmelidir.

"Düzenli diş hekimi kontrolleri: Yılda en az iki kez diş hekimine kontrole gitmek önemlidir. Bu kontrollerde dişlerinizin durumu kontrol edilir ve erken aşamadaki sorunlar tespit edilebilir.