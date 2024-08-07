Sünnette kritik yaş aralığı nedir?

Sünnet yaşı aileler tarafından merak ediliyor. Uzmanlar, bu sorunun yanıtını “Sünnetin 2 yaşına kadar yapılması gerekir” diye veriyor. Üstelik uzmanlar, sünnetin kansere karşı koruyucu olduğunun da altını çiziyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 07.08.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:05 PAYLAŞ ABONE OL

Erkek çocukların hayatında önemli bir yere sahip olan sünnetin zamanı, çocuğun yaşı, kullanılan yöntem ve uygulanma şartları son derece kritik. Sünnetçi gibi hekim olmayanlar tarafından yapıldığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle ailelerde strese neden olan çocuk için ideal sünnet yaşı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.



İDEAL ZAMAN NEDİR?

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Akçay, sünnetin uygun yaş aralığının ne olduğu hususunda farklı görüşler olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Sünnet yaşını çocuk özelinde düşünmek gerekir, çocuğun doğuştan sünnetli olması (hipospadias) yani sünnet derisinin olmaması, çocuğun fazla kilolu olmasından ötürü gömük penisisin olması veya psikolojik sebeplere ve aile dinamiklerine bağlı sünnet için önerilen yaş aralığı değişmektedir.Çocuğun doğumundan sonra ilk 2 yaş içinde tuvalet eğitimi öncesinde sünnet olmasını öneren makaleler literatürde mevcuttur. 2-6 yaş aralığında çocuktaki psikososyal gelişim açısından harici bir tıbbi zorunluluk olmadıkça sünnet önerilmemektedir. Diğer önerilen yaş aralığı ise 6-10 yaş aralığıdır."