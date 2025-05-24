Tansiyon hastalığının yaşı 15’e düştü! Uzmanlar uyardı: ’Eğer bunları yapmaya devam ederseniz...’

GENÇLER HASTALIKLARIN PENÇESİNDE Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selcen Öztürk de şu çarpıcı detayları paylaştı: "15-24 yaş aralığındaki bireylerin yüzde 24'ünün diyabet, hipertansiyon veya obezite risklerinden en az biriyle karşı karşıya olduğu görüldü. Gençlerin yüzde 92'si düzenli spor yapmıyor, yüzde 65'i ise yeterli meyve-sebze tüketmiyor. Bu tablo, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi için odaklı bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor" dedi.



FİZİKSEL AKTİVİTE EKSİK

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Başar ise fiziksel aktivite eksikliğinin ekonomik yükü yalnızca tedavi giderlerinden değil aynı zamanda üretkenlik ve iş gücü kayıpları gibi faktörlerden de etkilediğine değinerek, "Türkiye'de fiziksel inaktivitenin ekonomik etkilerinin kapsamlı olarak incelenmesine ihtiyaç var. Avrupa Birliği ve ABD özelinde hesaplanan sonuçları Türkiye için temel aldığımızda bu yükün Türkiye'de 50 milyar TL'ye ulaşması beklenebilir" yorumunda bulundu.



RAPORDAKİ ÇARPICI BULGULAR

Genç Sağlığı Raporu'nda öne çıkan diğer çarpıcı bulgular şu şekilde sıralandı:

2019-2022 yıllarında tamamen durağan bir yaşam tarzı benimseyen gençlerin oranı yüzde 9,96'dan yüzde 16,34'e yükseldi.

Genç kadınlar arasında hareketsiz yaşam tarzı yaygın.

Eğitim seviyesi yükseldikçe spor yapma oranı da artma eğiliminde.

Çok yoksul grupta düzenli spor yapma oranı oldukça düşükken, bu oran gelir düzeyi arttıkça belirgin şekilde yükseliyor.

Gençlerin sadece yüzde 35'i düzenli olarak meyve ve sebze tüketiyor.

Gençlerin yaklaşık yüzde 25'i düzenli tütün kullanıyor.