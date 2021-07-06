Uzm. Dr. Gülnara Haydarova açıkladı! Çocuğunuzda periyodik ateş sendromu olabilir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde Uzm. Dr. Gülnara Haydarova, "Ateş yükselmesi özellikle bazı durumlarda periyodik bir hale gelebilir. Yılda 11-12 kez ateş atağı yaşayan, 28 günde bir bu atakları tekrarlanan çocuklarda periyodik ateş sendromu düşünülmelidir. Periyodik ateş sendromu tanısı, rutin çocuk muayenelerinde kolayca konulabilir" dedi.

NEDENİ BİLİNMİYOR AMA TEDAVİSİ MÜMKÜN

Çocukların yılda ortalama 9 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebildiğini ve bunların büyük çoğunluğunun viral kaynaklı olduğunu belirten Haydarova, "Bunun yanında sık ateşli hastalık geçiren çocuklarda, özellikle ateş döngüselse periyodik ateş sendromları düşünülmelidir. Çocuklarda periyodik ateş yapan sendromlar içinde en sık görülenlerden biri olan PFAPA sendromu; yani periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit olarak tanımlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Uzm. Dr. Haydarova sözlerine şöyle devam etti:

"PFAPA, tekrarlayan ateş, aftöz ağız yaraları, farenjit (boğaz iltihabı) ve boyunda bezelerin olduğu bir hastalıktır. Hastalık çoğunlukla beş yaşın altında ortaya çıkar. PFAPA kronik bir seyre sahiptir, ancak zamanla iyiye doğru gider. Kesin bir laboratuvar tanısı bulunmamaktadır. Tanı, hastanın klinik bulguları ve laboratuvar testleri ile konulur. Bu laboratuvar testlerinde ataklar sırasında yükselen eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve kandaki C-reaktif protein (CRP) seviyeleri ölçülür. Teşhisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından hasta öyküsü alınarak ve ayrıntılı muayene ile konulmaktadır. Hastalığın sebebi bilinmemektedir. Nadiren ailesel vakalar bildirilmiş olsa da genetik bir neden bulunamamıştır."