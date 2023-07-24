Uzmandan uyarı: "İshal çocuklarda ciddi bir sağlık sorununa dönüşebilir"





"SIVI ALIMI ÇOK ÖNEMLİ"

Dr. Yeşim Çınar Yakar, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Hafif ishal vakalarında evde tedavi yapılabileceğini belirtti. Anne sütü alan bebeklerde emzirmeye devam edilmesi gerektiğini ve diğer bebekler ile çocuklara alışık oldukları sıvı gıdaların yanı sıra pirinç lapası, muz, yoğurt, ayran gibi gıdaların verilebileceğini söyledi. İshal süresince lifli ve yağlı gıdalardan uzak durulması gerektiğini ve suyun öğün aralarında verilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ağır ishal durumlarında ise hastanede damar yolu açılarak sıvı tedavisi gerekebileceğini belirtti. En doğru tedavi yöntemini belirlemek için hekime başvurmanın gerekliliğine değindi. İshal, çocuklarda ciddi bir sağlık sorununa dönüşebilen bir durumdur. Yaz aylarında çocukların beslenmesine ve hijyenine özen göstermek, hastalıklardan korunmada önemli bir adımdır" diye konuştu.