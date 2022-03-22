Uzmanlardan yeni ve erken doğan bebeklerde göz muayenesi uyarısı

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Göz Doktoru olarak görev yapan Dr. Dilbade Yıldız Ekinci, “Bebeklerde erken muayene çok önemlidir. Bu yapılmadığı taktirde, körlük yapabilen bir hastalık var ise geç müdahale sonucunda bebeğin görmesi ömür boyu ortadan kalkabilir” dedi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.03.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 09:49

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Göz Doktoru olarak görev yapan Dr. Dilbade Yıldız Ekinci, bebeklerin ve erken doğan prematüre bebeklerin erken muayenesine ilişkin ailelere çok önemli uyarılarda bulundu. "MUAYENE EDİLMEYEN BEBEKLERİN GÖRMESİ ÖMÜR BOYU ORTADAN KALKABİLİR " Erken doğan veya zamanında doğan bebeklerde göz muayenesinin önemli olduğunu aktaran Dr. Dilbade Yıldız Ekinci, "Yeni doğan bebeklerde mutlaka göz taraması şarttır. Doğumsal katarak ve göz tansiyonu gibi körlük yapabilen hastalıkların erken tespiti ile erken müdahaleyle bebeklerin görmesini kazanmaları açısından mutlaka muayene edilmeleri gerekmektedir. Bunun için Sağlık Bakanlığı Ulusal Görme Tarama Programı kapsamında aile hekimlerine 0-3 aylık bebeklere görme taraması şartı getirdi. Aile hekimlerinin tarama sonucunda görme problemi saptadığı bebekleri göz hekimlerine yönlendirerek bebeklerin erken tanı almasını sağlayabildiği bir sisteme sahibiz. Bu dediklerimiz yapılmadığı taktirde, körlük yapabilen bir hastalık var ise geç müdahale sonucunda bebeğin görmesi ömür boyu ortadan kalkabilir. Ailelerin bebeklerine görme sağlığı kazandırabilmeleri için bebeklerini yeni doğduklarında taramaya tabi tutmaları gerekmektedir" dedi.

"ERKEN DOĞAN PREMATÜRE BEBEKLERDE ROP HASTALIĞI GÖRÜLMEKTEDİR" Erken veya prematüre doğan bebeklerin de muayenesinin şart olduğunu ve bunun ilk 4 hafta içinde ailelerin yapmaları gerektiğinin altını çizen Dr. Ekinci, "Erken doğan bebekler Prematüre Retinopatisi (ROP) hastalığı ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Özellikle 32 hafta ve bin 500 gramın altında doğan bebeklerde yada daha büyük doğup oksijen tedavisi alan bebekler ROP hastalığı ile karşı karşıya kalabilmektedir. Şiddetli bir şekilde hastalığı geçiren bebekler tedavi edilmediği takdirde muayene tarihi gelmiş ve yapılmamışsa 2 veya 3 gün içinde kör olabiliyorlar. Bu nedenle bu bebeklerin doğumdan sonraki 4'üncü haftada muayene edilmeleri şart. 'Birkaç gün geç muayene ettirelim, bir şey olmaz' gibi bir kanıya ailelerin kapılmaması gerekmektedir. Çünkü bir ya da 2 günlük gecikme bu bebeklerde körlük yapabiliyor" diye konuştu.