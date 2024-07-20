Yaz aylarının kabusuna dikkat! Çocuklarınızı tehdit ediyor...

KENDİ DONDURMANIZI YAPIN Kışın her gün tatlı yemeyen çocuklar bile yazın her gün hatta günde iki defa dondurma yerler. Tabii ki istediğimiz dondurmayı sınırlı tüketmeleridir fakat bunca yıllık meslek hayatımda dondurmayı sınırlayabilen oldukça az sayıda aile gördüğümü belirtmeliyim. O zaman ne yapabiliriz? Evde kendimiz dondurmalar yapabiliriz. Tabii ki süt şeker ve sahlep ile yapılan dondurmadan bahsetmiyorum. Sırf evde yaptık diye bu tip dondurmanın diş çürütme potansiyeli düşmüş olmaz. Yoğurt ve meyvelerle yapacağınız ev yapımı dondurmalar hem doyurucu hem de kalsiyum açısından zengin yararlı bir ara öğün olarak çocuğunuzun ruhuna da bedenine de iyi gelir.



DİŞ SADECE BANYODA FIRÇALANMAZ

- Aileler çocuklarına diş fırçalatma konusunda zorlanıyor. Bu konuda anne babalara önerileriniz nelerdir?

- Okul zamanı diş fırçalamanın zamanı belirlidir fakat yazın maalesef bu rutin de tatile girer. Birçok faktöre bağlı olarak dişler gece çürümeye daha yatkındır ve süt dişlerinde çürük süt dişinin yapısı nedeniyle çok hızlı ilerler. Bir kaç günlük diş fırçalanmasının atlanmasının ağrılı tedavilere kapı açabileceği unutulmamalıdır. Ailelerin öncelikle diş fırçalamayı bir angarya değil yapılması zorunlu bir alışkanlık olarak görmesi gerekir. Ağız bütün vücudun giriş kapısıdır ve temiz ve sağlıklı olması şarttır. Fakat her gün iki defa yapılması zorunlu olan bu aktivite bazen sıkıcı olabilir. İki çocuklu bir anne ve çocuk diş hekimi olarak test edip çok kullandığım yöntemlerden ikisini sizinle paylaşmak isterim. Birincisi mekan değiştirmek! Banyo harici bir yer her zaman çocuklara çekici gelir. Örneğin Çocuğunuzun dişlerini balkonda veya bahçede fırçalamak. Nedense ebeveynler diş fırçalamak için bol suya ihtiyaç olduğunu düşünürler. Halbuki bir bardak su yeterlidir. Balkona alacağınız birisi su dolu diğeri tükürmek için boş iki bardakla dişleri fırçalamanız gayet kolay olacaktır. Otel odanıza veya yazlığınıza çok uzak plajlarda gündüz diş fırçalamak için de bu yöntemi kullanabilirsiniz. İkinci sevilen yöntem de Diş fırçalarken müzik açarak dans etmektir. Şarkılar genellikle 2-4 dakika sürdüğü için bir şarkı süresince diş fırçalamak sıkıcı kum saati yönteminden daha eğlencelidir. Son olarak tatil öncesi diş hekimi kontrollerinizi atlamamanızı varsa çürük dişlerini tedavi ettirmenizi ve hatta koruyucu diş hekimliği uygulamalarını yaz öncesinde yaptırmanızı tavsiye ederim. Böylece çocuklarınızın dişlerini sağlıklı tutabilir ve onların yaz tatilini diş ağrılarıyla değil keyifle geçirmelerini sağlayabilirsiniz.



GÜNLÜK RUTİNLERE DİKKAT EDELİM

"Yaz aylarında artan diş çürüklerinin bir sebebi de günlük rutinlerin değişmesi ve diş fırçalama alışkanlığının aksamasıdır. Yazın çürük yapıcı besinlerin tüketilmesi sonucu dişler çürümeye yatkın hale gelirler. Dolayısıyla Çocuklarınızın dişlerinin günde iki defa fırçalanması yazın daha önemlidir. Ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar çocuklar dişlerini fırçalamadan asla yatağa girmemelidir."