10 yaşında binicilik şampiyonumuz anlatıyor: "Bir çocuğun tutkuları nasıl ateşlenir?"

- 10 yaşındasınız ama uluslararası arenada yarışıyorsunuz. Bir çocuk gözüyle yaşıtınız diğer ülkeden olan çocuklarla yarışırken neler hissediyorsunuz? - Nil Tanem: 10 yaşında uluslararası arenada yarışmak çok heyecan verici. Diğer ülkelerden gelen yaşıtlarımla yarışırken, hem kendimi çok özel hissettim hem de biraz heyecan duydum. Mesela Balkan Şampiyonası'nda ve Rusya'daki turnuvalarda diğer çocuklarla tanışma fırsatım oldu. Onlarla konuşmak, farklı dillerde iletişim kurmak çok farklı bir tecrübeydi. Yarışmalar sırasında biraz rekabetçi olsak da, yarış sonrası birbirimize destek oluyoruz. Diğer ülkelerden gelen çocuklarla arkadaşlıklar kurmak, yeni kültürler öğrenmek benim için harika bir deneyim. Hepsi çok yetenekli ve bu da beni daha da motive ediyor. Sonuçta, sadece madalya kazanmak değil, bu arkadaşlıkları ve anıları da kazanmak benim için çok değerli. ATA BİNERKEN KENDİMİ GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM - Ata binmek sizde neleri değiştirdi, neler öğretti, neler kazandırdı? Ata binerken neler hissediyorsunuz? - Nil Tanem: Ata binmek benim hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Bu yıl pony'den ata geçmemle birlikte, yarıştığım yükseklikler arttı ve YB kategorisinde yarışmalara başlamaya başladım. Bu değişim benim için gerçekten heyecan vericiydi. Ata binerken kendimi özgür ve güçlü hissediyorum. Atın üzerinde olduğumda, onunla bağlantı kurmak ve birlikte hareket etmek bana büyük bir keyif veriyor. Ayrıca, bana cesaret, koordinasyon ve hızlı karar verme becerileri kazandırdı. Engelleri aşarken, her zaman dikkatli düşünmem ve anlık kararlar almam gerekebiliyor. Pony ile öğrendiğim temel beceriler, ata geçtiğimde çok yardımcı oldu. Artık daha yüksek engelleri geçerken daha fazla özgüvenim var. Atların bana öğrettiği sabır ve azim, sadece yarışlarda değil, hayatımın diğer alanlarında da bana yol gösteriyor. İŞLERİMİ KIZIMA GÖRE AYARLIYORUM - Bir şampiyon nasıl yetişiyor? Bir aile, anne-baba arka planda nasıl çalışıyor, ne tür fedakârlıklar yapıyor? - Nilüfer Şener: Kızımın bu spora olan ilgisi bizi çok mutlu ediyor, ancak arka planda büyük bir emek ve disiplin gerektirdiğinin de farkındayız. Yoğun bir iş programım var, ama her zaman kızımın antrenmanlarına ve yarışlarına vakit ayırmaya çalışıyorum. Antrenman saatlerini mümkün olduğunca planlayarak, hem işimi hem de ailemizi dengelemeye çalışıyorum. Kızımı her hafta düzenli olarak antrenmanlara götürüyorum. Bu süreçte programımı esnetmem gerekebiliyor. Hem ben hem de eşim, kızımızın bu spordaki hedefine ulaşabilmesi için gerekli olan maddi ve manevi desteği sağlıyoruz. Ayrıca, antrenörlerimizle sürekli iletişim halinde olup, kızımızın gelişimini takip ediyoruz. Bu, ona daha iyi bir destek sunmamızı sağlıyor. Sonuç olarak, binicilik gibi bir sporun arkasında sadece bireysel çaba değil, aynı zamanda güçlü bir aile desteği ve iş birliği yatıyor. Kızımın hedeflerine ulaşmasında bu unsurların hepsi çok önemli.





MADALYALAR AZMİN SEMBOLÜ



- Tüm emeklerinin sonunda kızınız madalya kazandığında neler hissediyorsunuz?

- Nilüfer Şener: Kızım madalya kazandığında, içimde tarifsiz bir mutluluk ve gurur duygusu hâkim oluyor. Tüm o antrenmanlar, zorluklar ve fedakârlıklar sonunda onun başarı elde etmesi, her şeyin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Ama aynı zamanda, bu sporun tehlikeli olduğunun bilincindeyim. Binicilik, fiziksel olarak zorlu ve riskleri barındıran bir spor.

Kızımın her zaman dikkatli ve temkinli olması gerektiğini biliyorum. Başarı kazandıkça, bu sorumluluk da artıyor; bu nedenle ona güvenliğini her zaman önceliklendirmesi gerektiğini hatırlatıyorum.

Madalya, sadece bir ödül değil; aynı zamanda disiplinin, azmin ve özverinin bir sembolü. Kızımın bu başarıya ulaşırken gösterdiği cesaret ve kararlılık, beni her zaman etkiliyor. Onun için, bu tür başarıların yanında güvenli bir şekilde spor yapmanın önemini unutmamak da çok kritik.

Sonuç olarak, hem mutluluk hem de bir miktar endişe duygusuyla karışık bir deneyim yaşıyorum; ama en önemlisi, onun bu sporu yaparken mutlu ve sağlıklı olması.

- Kızınızı biniciliğe yönlendirmek nasıl aklınıza geldi?

Tamamen hobi olarak gittiğiniz aktiviteler sonucu mu keşfettiniz?

- Nilüfer Şener: Aslında, bu süreç planlı bir şekilde başlamadı; tamamen hobi olarak gittiğimiz bir etkinlikte keşfettik. Bir gün, bir binicilik dersine katıldık ve kızımın ata olan ilgisi ve sevgisi o kadar belirgindi ki, hemen devam etmek istedi.

Zamanla, bu hobi profesyonelliğe dönüştü. Kızım, daha fazla ders alarak ve antrenmanlara katılarak kendini geliştirdi. Şu anda dört atı ile birlikte bu sporun içinde profesyonel olarak yer alıyor. Onun bu konudaki azmi ve tutkusu, bizim de destek olmamıza neden oldu. Kızımın bu yolda ilerlemesi, onu izlemek ve onunla birlikte bu macerayı yaşamak benim için harika bir deneyim oldu.

Başlangıçta bir hobi olarak gördüğümüz bu spor, şimdi bizim için bir yaşam biçimi haline geldi. Kızımın gösterdiği gelişim ve başarılar, tüm ailemizi bu yolculuğun bir parçası yapıyor.



SPOR DUYGUSAL AÇIDAN ÇOK ŞEY KAZANDIRIYOR



- Bir sporcu annesi olarak çocuğunuzu bir spor dalına yönlendirmek isteyen annelere tavsiyeleriniz neler olur? Ata binmek çocuklara neler kazandırıyor?

Nilüfer Şener: Öncelikle, çocuğunuzun ilgi ve tutkusunu keşfetmesine fırsat tanıyın. Onun neyi sevdiğini görmek, başarıya giden yolda çok önemli. Farklı spor dallarını denemesi için ona şans verin; bu, hangi alanda ilerlemek istediğini anlamasına yardımcı olacaktır. Ata binmek, çocuklara özgüven kazandırmanın yanı sıra sorumluluk ve disiplin duygusunu da öğretir. Atlarla çalışmak, onları doğal bir şekilde doğayla iç içe getirir ve fiziksel becerilerini geliştirir.



DERSLERİMDE DE BAŞARILIYIM



- Binicilik dışında neler yapıyorsunuz? Okul hayatı nasıl gidiyor? Akranlarınıza tavsiyeleriniz neler olur?

- Nil Şener: Binicilik dışında okula da çok önem veriyorum. 5. sınıfta okuyorum ve derslerimde başarılıyım. Spor sayesinde disiplin kazandım, bu da okul hayatımda daha programlı çalışmama yardımcı oldu. Okulum da sporu destekliyor, turnuva zamanlarında bana gereken esnekliği sağlıyor.

Akranlarıma tavsiyem, mutlaka bir sporla ilgilenmeleri. Spor yapmak hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişmemizi sağlıyor. Yeni arkadaşlıklar edinmemize, sorumluluk duygusu kazanmamıza ve kendimize güvenimizi artırmamıza yardımcı oluyor. Binicilik gibi eğlenceli bir spor, hayatıma çok şey kattı ve bu yüzden diğer arkadaşlarımın da bir sporla ilgilenmelerini kesinlikle öneririm.