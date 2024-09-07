4 adımda okula adaptasyon rehberi!

Pazartesi öğrenciler için yeni ders zili çalacak. Okula ilk kez başlayacak çocukların anne-babaları ise heyecanlı ve endişeli. “Çocuğum okulu sevecek mi, arkadaşları ile anlaşabilecek mi, benden ayrılmak ona zor gelecek mi?” gibi sorular kafalarını meşgul ediyor. Biz de bu soruları uzmanıyla konuştuk.

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 07.09.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:24 PAYLAŞ ABONE OL

Bazı okullarda geçtiğimiz hafta adaptasyon haftasıydı. Anaokulu ve ilkokula yeni başlayacak çocuklar için uyum süreci başlamış oldu. Bu pazartesi de tüm öğrenciler için ilk ders zili çalacak. Özellikle çocukları okulla ilk kez tanışacak olan veliler kaygılı ve endişeli! "Okulu sevecek mi, arkadaşları ile anlaşabilecek mi, sabahları sorun çıkaracak mı, benden ayrılmak ona zor gelecek mi?" gibi sorular ailelerin de kafasını meşgul ediyor. Biz de bu hafta anne-babaların bu sorularına cevap aradık ve psikolog Aleyna Nazlıcan Yıldız ile konuştuk. İşte uzmanından anaokulu, kreş ve birinci sınıf annelerine tavsiyeler...





ÖN BİLGİ VERMELİSİNİZ

"Çocuğun dünyanın merkezinde yalnız olmadığını kabul etmeye başladığı ilk çevresi okul ortamıdır. İlgiyi, sevgiyi, isteklerini paylaşabileceği kendisinden başka çocuklarında varlığını gördüğü kabul ettiği süreç ilkokul dönemiyle başlar. Mantıklı düşünme geliştikçe benmerkezcilik azalır, yaşıtları daha çok önem kazanır ve benlik yapısı gelişmeye başlar. Oyunla iletişim kurduğu ilk çocukluk döneminden çıkışlarının ilk günü bu hafta birinci sınıfa başlamakla atıldı. Çocukların bunu kabullenmesi tabii ki zaman alacaktır. Sağlıklı ve onlara olabilecek en faydalı şekilde geçişin sağlanması için adaptasyon süreci çok önemlidir. Bilinmezlik kaygı yaratır bu sebepten dolayı çocukların okul süreci ile ilgili öncesinde bilgilendirilmesi gerekir. Gidecekleri yer, sınıflar, okul yolu, öğretmenleri tanıtılmalı ve çocuklara ebeveynleri tarafından bilgiler verilmelidir. İmkan dahilinde birlikte gidilmesi somut şekilde canlandırmalarını da sağlar. "