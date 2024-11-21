Akran zorbalığı meclis gündeminde! "Tam 10 milyon çocuk tehlikede!"

Prof. Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çağrısı üzerine "akran zorbalığı" konusunda Türkiye genelinde bir TÜBİTAK projesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Araştırma sonuçlarını ilk kez TBMM'de açıkladığını belirten Doğan, zorbalık yapma oranlarını ilkokulda yüzde 36, ortaokulda yüzde 57 ve lisede yüzde 61 olarak sıraladı. Doğan, zorbalığa uğrama oranlarının ise ilkokulda yüzde 69, ortaokulda yüzde 72 ve lisede yüzde 68 olduğunu kaydetti.

Doğan "Zorbalık yapma oranları neredeyse yüzde 50 ve üzerinde. Dolayısıyla biz 18 milyon çocuğu temel aldığımızda bu gittikçe artan bir sayı. Yani neredeyse 9-10 milyon çocuğumuz akran zorbalığına maruz kalıyor ya da bunu yapıyor diyebiliriz. Zorbalığa maruz kalma oranları da yüzde 70'e yakın. Bunlar güncel veriler" dedi.





ANAOKULUNA İNDİ

Siber zorbalığa da odaklandıklarını belirten Doğan, "Orada da oranlar oldukça yüksek yani yüzde 40'larda ve 50'lerde seyrediyor" ifadelerini kullandı. Doğan, akran zorbalığı nedeniyle hayatını kaybeden, intihar eden çocuklar olduğunu hatırlattı. En çok fiziksel zorbalığın yaşandığını belirten Doğan, son 10 yıldır siber zorbalığın da yaygınlaştığını ifade etti. Doğan akran zorbalığının anaokuluna kadar indiğine de dikkat çekti.