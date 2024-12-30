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Akran zorbalığında tehlike çanları: Sadece kurban değil zorbalık yapan da risk altında!

Son dönemde ailelerin gündeminde yoğun bir şekilde yer alan akran zorbalığı konusunda Klinik Psikolog Gonca Malkoç Arı, açıklamalarda bulundu. Sadece mağdur çocuklar için değil zorbalık yapan çocuklar için de ciddi sorunlar doğuran akran zorbalığı, yaşamın her alanında ne yazık ki daha görünür bir hal aldı. Uzman psikolog Arı ise, aileleri ve eğitimcileri erken müdahale konusunda uyardı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:03
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AKRAN ZORBALIĞINDA TEHLİKE ÇANLARI: SADECE KURBAN DEĞİL ZORBALIK YAPAN DA RİSK ALTINDA!

Klinik Psikolog Gonca Malkoç Arı, akran zorbalığının buna maruz kalan çocuklar kadar, zorbalığı yapan çocuklar için de tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Malkoç Arı, son dönemde giderek daha fazla ailenin gündeminde yer alan akran zorbalığı konusunda önemli bilgiler paylaştı.


'HER ÖĞRENCİ BU DURUMU YAŞAYABİLİR'

Akran zorbalığının, bir çocuğun, genellikle yaşıtları tarafından fiziksel ve duygusal açıdan zarara uğratılması durumu olarak tanımlandığını aktaran Gonca Malkoç Arı, akran zorbalığının belirtilerini, "Dalga geçmeler, dışlamalar, küçümseyici söylemler, argo ifadeler ve fiziksel zorbalıklar. Akran zorbalığının; yalnızca okullarda değil, okulun farklı alanlarında da meydana gelebildiğini dile getiren Malkoç Arı, "Akran zorbalığı her yaş grubundaki öğrencinin başına gelebilecek bir durumdur. Okulda sınıf içinde, koridorlarda, serviste hatta kantin gibi sosyal alanlarda da bu durum yaşanabilmektedir" diyerek zorbalığın yaygınlığını vurguladı.




AİLELERE UYARI

Akran zorbalığına uğramanın; çocukların, sosyal ve psikolojik gelişiminde ciddi izler bırakabileceğini ifade eden Klinik Psikolog Arı ailelere uyararak, "Eğer aileler, çocuklarının akran zorbalığına uğradığından şüpheleniyorsa ya da çocuklarının akran zorbalığına sebep olduğuna dair endişeleri varsa, bir psikoloğa başvurmak büyük önem taşır" şeklinde konuştu. Psikolog Arı, bu tür durumların profesyonel bir destekle çözülmesinin, hem mağdur hem de zorbalık yapan çocuk için sağlıklı sonuçlar doğurabileceğini söyledi.



ÇOCUKLARLA AÇIK İLETİŞİM ÖNEMLİ

Akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini belirten Gonca Malkoç Arı, hem ebeveynlerin hem de eğitimcilerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini ve çocukların duygusal dünyalarını anlamak için açık iletişime geçmelerinin önemini vurguladı. Zorbalığın, sadece çocuklar arasında değil, gelecekteki sosyal ilişkilerde de kalıcı etkiler bırakabileceği unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Arı, "Bu nedenle erken yaşlarda başlayan bu sorunun çözümü konusunda ailelerin duyarlı olmalarını öneriyorum" diye konuştu.

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