"Anne, ben odada mutluyum!" Alfa kuşağının yeni mağarası: Tablet ekranı!

DİJİTAL BİR NESİL YETİŞTİRİYORUZ "Dijital dünyaya doğan bir nesil yetiştirdiğimiz gerçeğini kabullenmeliyiz. Çocukların dijital teknolojiyle iç içe büyümesine karşı çıkmak hayatın akışına aykırı. Çocuklar okul dışında arkadaşlarıyla internet üzerinden iletişim kurup, arkadaşlık ilişkilerini yürütüyorlar. Dışarıda buluşup birlikte oynama heyecanı hevesi yerine, sosyal medyada birbirlerine video göndererek eğleniyorlar, görüntülü konuşma yapıyorlar ya da birlikte internet oyunlarında arkadaşlığına devam ederek arkadaşlık ilişkileriyle ilgili bir haz yaşıyorlar aslında.

PANDEMİ DENGELERİ BOZDU

2020-2021 yıllarındaki salgın sürecinde gelişim sürecinde olan bu çocukların bilgisayar veya cep telefonu ile daha fazla meşgul oldukları, çevrimiçi mecralarda daha çok vakit geçirdikleri bir gerçek var. Uzaktan ve online eğitim yaşına denk gelen dolayısıyla internete daha sık giren çocukların dijital oyunlara da ilgileri arttı. 'Evde Kal' dönemlerinde, ailenin yetişkin bireyleri bunları sık kullandıkları için çocuklar onlardan etkilenerek bilgisayar, cep telefonu ve internetle daha fazla meşgul oldular. Salgından korunmak amacıyla uzun süre evde kalınan dönemlerde, aileler nitelikli zaman geçirmek için doğru alternatifler geliştirmedikleri için çocuklar başta olmak üzere aile bireyleri bilinçsiz şekilde saatlerini internette geçirmeye başladılar.

Bu arada bazı araştırmalar, ekran süresi yüksek olan çocukların anne babalarının da ekran süresinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Diğer yandan anne-babalar, dış dünyanın ve sokakların Y kuşağı çocukluğundaki gibi güvenli olmadığının değişen dünya düzeninde oldukça farkında.

HAREKETLİ ÇOCUK SAYISI AZALDI

Günümüz çocukları, hareketli açık hava oyunlarını, aktivitelerini daha hareketsiz bir yaşam tarzı ile değiş tokuş etmiş durumdalar. Muhtemelen siz de çocuklarınızın okul dışı ve uyanık saatlerinde dışarıda oyun oynamaktan çok odalarında evde ekran zamanına ayırmaya daha meyilli olduklarını zaten biliyorsunuz. Çoğu ebeveyn çocuklarının gün içinde yeterince aktif olmadığının farkında. Hareketli çocuk sayısındaki düşüş dünyanın birçok yerinde yaşanan bir durum. Hatta 2000'li yıllardan önce çocukların sadece yüzde 7'si "obez" olarak kabul edilmişti. 25-30 yıl sonra araştırmalarda, çocukların hareketliliğinin azalıp, evde odasında daha çok zaman geçirmesiyle her üç çocuktan birinin obez olma riski taşıdığı bulgulandı."