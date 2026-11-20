21 Kasım Cumartesi saat 11.00'de ekrana gelecek Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda, spor tutkusu ve hayallerinin peşinden gitme cesaretiyle izleyicileri heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Yaşadığı sakatlığın ardından spora veda eden Ali, yeniden pistlere dönmek ve milli formayı giyebilmek için kendini zorlu bir mücadelenin içinde buluyor.
22 Kasım Pazar saat 11.00'de ise Alice Miranda Sonsuza Dek Arkadaş izleyicilerle buluşuyor. Dokuz yaşındaki Alice Miranda, yeni okulunda kurduğu dostluklar ve karşılaştığı birbirinden ilginç olaylarla unutulmaz bir okul hayatına adım atıyor. Arkadaşlık, dayanışma ve eğlenceli sürprizlerle dolu bu film, hafta sonuna keyif katıyor.
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