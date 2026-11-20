21 Kasım Cumartesi saat 11.00'de ekrana gelecek Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda, spor tutkusu ve hayallerinin peşinden gitme cesaretiyle izleyicileri heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Yaşadığı sakatlığın ardından spora veda eden Ali, yeniden pistlere dönmek ve milli formayı giyebilmek için kendini zorlu bir mücadelenin içinde buluyor.