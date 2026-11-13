Ara tatilde Minikago ekranlarında yeni içerikler ve film kuşakları!

Robotlarla dolu bir dünyada geçen Mechamato'da Amato ve robot arkadaşı MechaBot'un heyecan dolu maceraları ekrana taşınıyor. İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi'nde ise İstanbul'un tarihi sokaklarından gizli hazinelerine uzanan bir yolculuk izleyicileri bekliyor. Aslı'nın Gümüşçüler Çarşısı'nda yaptığı araştırmayla ortaya çıkan Ab-ı Hayat sırrı, İstanbul Muhafızları'nı da içine alan heyecanlı bir serüvene dönüşüyor.

MİNİK ARRIETTY MinikaGO'DA BAŞLIYOR!

MinikaGO'nun yeni içeriği Minik Arrietty, 14 Kasım'da ekran yolculuğuna başlıyor! Her gün 10.30 ve 14.30'da yayınlanacak dizi, insanların gözünden uzak, evlerde duvarların arasında yaşayan minicik bir ailenin üyesi Arrietty'nin dünyasını anlatıyor. Ailesiyle birlikte insanlardan ödünç aldıkları küçük eşyalarla yaşamlarını sürdüren Arrietty, bir gün evin küçük üyesi Tom adında bir çocukla tanışıyor. Aralarındaki dostluk, Arrietty'yi daha önce hiç karşılaşmadığı deneyimlerle buluştururken ona cesaret etmeyi, farklılıkları keşfetmeyi ve arkadaşlığın değerini de öğretiyor.