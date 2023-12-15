Ateşi yükselen çocuğa ne yapılmalı? İşte hayat kurtaran öneri...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gafur Doğdu, çocuklarda sıklıkla görülen ateş konusunda açıklamalarda bulundu. Ateşin tanımını yapan Uzm. Dr. Doğdu, "Ateş, patolojik uyaranlara yanıt olarak vücut sıcaklığının normal günlük periyodik değişimin üzerine çıkması olarak tanımlanır. Yüksek ateş tek başına bir hastalık değildir ve asıl olarak başka hastalıklardan dolayı ortaya çıkan ciddi bir semptomdur" diye konuştu.

AŞIDAN SONRA ATEŞ YÜKSELEBİLİR

Çocuklarda ateşin neden görülebileceğine değinen Uzm. Dr. Doğdu, "Çocuklarda ateşe yol açma olasılığı en yüksek olan patolojik uyaran enfeksiyondur. Bununla birlikte, kanserler -maligniteler- ve otoimmün hastalıklar dâhil olmak üzere başka hastalıklar da ateşe yol açabilir. Ayrıca çocuklarda ateşin bir nedeni de aşırı giydirmedir. Bebekler, özellikle de yenidoğanlar, aşırı giydirildiklerinde, battaniyeye sarıldıklarında veya sıcak bir ortamda tutulduklarında ateşleri yükselebilir. Çocuklarda aşı yapılması da ateş nedeni olabilir. Bebekler ve çocuklar bazen aşı olduktan sonra yaklaşık bir gün süren hafif bir ateş yükselmesi gösterebilirler. Diğer bir neden olan diş çıkarmada vücut ısısında hafif bir artış olabilir, ancak dişe bağlı 37,8 derece üstü pek yükselme görülmez" dedi.