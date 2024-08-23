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Bu okullarda telefon yasaklandı! Artık çocuklar elini süremeyecek...

Belçika'da Fransızca konuşulan bölgeler ile başkent Brüksel'deki ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanımı yasaklandı.

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Giriş Tarihi: 23.08.2024 10:17
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BU OKULLARDA TELEFON YASAKLANDI! ARTIK ÇOCUKLAR ELİNİ SÜREMEYECEK...

Valonya-Brüksel Eğitim Ağı'nın (WBE) aldığı karara göre, Fransızca eğitim veren 373 okulda 26 Ağustos'ta başlayacak 2024- 2025 eğitim öğrenim dönemi itibarıyla öğrencilerin beraberlerinde akıllı telefon getirmesi yasaklanacak.

Yasak, 132 bin 600 öğrenciyi kapsayacak. Belçika'da tüm okullar kendi kurallarını uyguluyor, bazıları her türlü elektronik cihazın okul içine alınmasını yasaklarken, bazıları ise esneklik gösteriyordu.

Karar öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek sosyal medya platformlarında paylaştığı ve bunların giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurduğu için alındı.

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