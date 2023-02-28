Çocuğumu diş hekimine ne zaman götürmeye başlamalıyım?

Bebeğinizin dişlerinin sağlıklı göründüğünü düşünseniz bile altta yatan problemler olabilir. Neye bakacağınızdan emin değilseniz, diş çürüğü belirtilerini gözden kaçırabilirsiniz. Bir profesyonel, erken belirtileri görebilecek ve bunların artmasını önleyebilecektir. Ayrıca, çocuğunuzun klinikte ağlamasından utanmayın. Bu her zaman olur ve pediatrik diş hekimleri ve personel çocukları nasıl sakinleştireceklerini ve rahatlamalarına yardım edeceklerini bilirler.

ÇOCUĞUNUZU NE ZAMAN DİŞ KONTROLÜNE GÖTÜRMELİSİNİZ?

Her ne kadar bebeğinizi 1 yaşına kadar diş hekimine götürmeniz gerekse de, daha erken bir ziyaretten çekinmeyin. Özellikle aşağıdaki belirtileri fark ederseniz çocuğunuzu ziyarete götürün:

Diş ağrısı: Bebeğiniz ağrısını size net bir şekilde iletemez. Bakteri dolu bir biberonun neden olduğu diş çürüğü, bebeklerde diş ağrısının önemli bir nedenidir.

Dudak emme: Sürekli dudak emme, dişlerinin anormal hizalanmasının bir işareti olabilir. Bir diş hekimi, çocuğunuzu bu alışkanlığı doğal olarak bırakması için şartlandırabilir, böylece ileride daha ciddi sorunlar yaratmaz.

Anormal diş etleri: Şişmiş, kırmızı veya kanayan diş etleri, mümkün olan en kısa sürede ilgilenilmesi gereken plak birikiminin göstergesidir.

Diş renklenmesi: Renksiz dişler, etkili bir şekilde tedavi edilmezse diş çürümesine neden olabilir.

BEBEĞİNİZİN İLK DİŞ ZİYARETİNE NASIL HAZIRLANIRSINIZ?

Çocuğunuzu bebekken ilk kez diş hekimine götürüyorsanız, bu durum hakkında endişelenmeyecektir. Sadece araştırma yapıp güvenilir bir diş hekimi seçerek randevunuza hazırlanabilirsiniz.

Yaklaşan randevulara hazırlanmanın birkaç yolu vardır:

Hasta olmadan önce çocuğunuzu kendi diş hekimi randevunuza götürün. Bir ofis ortamına aşina olmalarına ve korkacak bir şey olmadığını görmelerine izin verin!

Çocuğunuza ne beklemesi gerektiğini söyleyin. Dürüst olun ve sahip oldukları soruları coşkuyla yanıtlayın. İyi davranış için teşvikler sunun.

Sırayla hasta ve diş hekimi rollerini oynayarak onları ilk ziyaretlerine hazırlayın. Dişlerini inceleyin ve sizinkini incelemelerine izin verin. Bunu yapmak, gerçek bir diş muayenesi fikri konusunda rahat olmalarına yardımcı olur.

ÇOCUĞUNUZUN İLK DİŞ ZİYARETİNİ GECİKTİRİRSENİZ NE OLUR?

Süt dişleri olarak da bilinen dişler, çocuğunuzun genel sağlığı için önemlidir. Sağlıklı süt dişlerine sahip olmak çocuğunuzun şunları yapmasını sağlar:

Çocuğunuzun ilk diş hekimi ziyaretini geciktirmek, aşağıdaki gibi sorunların gelişmesine neden olabilir:

Diş gıcırdatma.

Diş enfeksiyonları.

Tembel ağız hijyeni uygulamaları.

Rahatladıktan sonra, bir diş hekimi şunları yapacaktır: