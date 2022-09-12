“Çocuğunuza sosyal medya için kurallar koyun”

Çocukların sosyal medyada güvende olmasını sağlayacak en büyük etkenin anne ve babalar olduğunu söyleyen sosyal medya uzmanı Hacı Mustafa Özsoy, 'dijital ebeveyn' vurgusu yaptı. Başarılı dijital ebeveyn olan ailelerin çocuklarının güvende olacağını belirten Özsoy, "Çocukların alışkanlıklarını değiştirmek anne ve babalar için yapılacaklar listesinin ilk sırada olması lazım" dedi.

Sanal dünyayı ve çocukları anlamanın önemli olduğunu vurgulayan Özsoy, "İnternet çocukların rahat ve güvende dolaşabilecekleri bir ortam değil. Çocuklar kendilerini olumsuz etkileyecek birçok şeye de rahatlıkla ulaşılabilir. Çizgi film izlerken veya oyun oynarken çıkabilecek bir reklam bile masum başlayan bir internet deneyimini çok farklı boyutlara taşıyabilir. Neredeyse her şeyin paylaşılabildiği ve bulunabildiği sosyal paylaşım siteleri çocukları olumsuz etkileyebilecek pek çok tehlikeyi barındırıyor" diye konuştu.