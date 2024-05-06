Çocuğunuzun beynini korumanın yöntemi!

"BİLİŞSEL VE MOTOR GELİŞİM SÜRECİ 5 YAŞINDAN SONRA DA DEVAM EDİYOR"

İlk 5 yaşın çocuğun motor, konuşma ve sosyal beceriler gibi temel alanlarda hızlı gelişim gösterdiği bir dönem olduğunun altını çizen Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Canan Kocaman, "Psikomotor gelişim geriliği, bu yaş grubundaki çocuklarda görülen, motor becerilerin, konuşma ve sosyal etkileşim gibi alanlardaki gelişimin normalden daha yavaş olması durumudur. Bu rahatsızlık, okul öncesi ve ilkokul dönemlerinde öğrenme güçlükleri, dikkat problemleri ve sosyal uyum zorluklarına yol açabiliyor. Beş yaşından sonra, çocukların bilişsel fonksiyonlarında ve karmaşık motor becerilerinde gelişimleri devam ediyor. Dolayısıyla bu tür gelişimsel sorunlar için erken müdahale programları kritik öneme sahip. Eğitim terapileri, özel öğrenme programları ve davranışsal terapiler, çocuğun mevcut potansiyelini en iyi şekilde kullanmasına yardımcı oluyor" diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı: