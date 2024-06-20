Çocuğunuzun matematik zekasını coşturan yöntem! Her gün uykudan önce...

Prof. Dr. Öztura, çocuklar için uykunun kalitesi ve süresinin önemine dair bilgiler verdi. Uykuda beyin ve vücut dinlenirken, gelişimin de tamamlandığına dikkat çeken Öztura, “Uyusun da büyüsün’ kavramının gerçekten tıbbi karşılığı var. Çocuklar, uyku esnasında büyüme hormonu salgılıyor. Çocuğun kaliteli, düzgün uyuması hem gelişimini hem de bilişsel fonksiyonlarını olumlu etkiliyor" dedi.

ANKARA BURCU ŞEN Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:52 PAYLAŞ ABONE OL

Çocukların uykusuyla ilgili araştırmalar yapıldığını anlatan Öztura, uyku apnesi, geniz eti olan, rahat nefes alamayan çocukların ameliyat sonrası kaliteli uyudukları, bu şekilde matematik zekalarının arttığının bilimsel bazı çalışmalarda gösterildiğini söyledi.

Öztura, çocukların uyku süresinin yaş gruplarına, kişisel durumuna göre değiştiğini belirterek, çocuk ve ergen gruplarda genel olarak sağlıklı gelişim için ortalama 7-8 saat uykunun önemli olduğunu vurguladı.