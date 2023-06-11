Çocuğunuzun tüm öğrendikleri kaybolmasın! Yaz tatilini en verimli geçirme yöntemi...

Psikolog Doğancan Dursun, öğrenciler için 16 Haziran'da başlayıp 11 Eylül'de son bulacak uzun yaz tatilinde anne babaları öğrenme kayıplarına karşı uyararak, “Eğer çocuklar bu büyük tatili hiçbir şey yapmadan geçirirse akademik becerilerinde başladıkları noktaya olmasa da yüzde 20-30 kayıpla geriye dönebilirler. Çözüm için çocuğunuzla birlikte öğrenmeyi ve eğlenmeyi içeren etkinlik takvimi hazırlayın” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 11.06.2023 09:46 PAYLAŞ ABONE OL

Klinik Psikolog Dursun, ders yılının bitimiyle birlikte milyonlarca evde çocukların tatili nasıl geçireceği konusunun konuşulduğunu söyledi. Dursun, ailelerin tatil öncesinde, "Biz çalışıyoruz ne yapacağız", "Evden çalışırken çocukla evde çok zor, kursa, yaz okuluna mı göndersek?", "Aile büyüklerinin yanına mı yollasak?" gibi pek çok soruya cevap aradıklarını kaydetti. Bulunan çözüm ne olursa olsun sonuçta uzun tatilde sınırların kalktığını, çocukların uyku saatinden bilgisayar oyunları oynama sürelerine kadar pek çok şeyin değiştiğini belirten Dursun, yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekti.





"YAZ TATİLİNDE ÇOCUKLAR DERS ÇALIŞMAYI BIRAKMAMALI"

Tatillerde çocukların ekran bağımlılığının ürkütücü hale geldiğini belirten Dursun, "Yaz tatili, aslında adı üstünde tatil, çalışmanın durması, ara verilmesi anlamında. Ancak buradaki çalışmanın durması ve uzun süreyi doğru anlayamazsak bu tatil olabilecek pek çok olumsuz şeye gebe bir süreç. Ancak bir kaydırak metaforuyla ele alırsak, emek verip basamak basamak çıkılan merdivenlerden hiçbir şey yapmaksızın hızla aşağı kayıp başlanan noktaya dönmek bu.