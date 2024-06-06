Çocuk cerrahisi uzmanı açıkladı! "Sünnet için en uygun yaş..."

Sünnetin basit bir işlem olarak görülmesine rağmen cerrahi bir müdahale olduğunu hatırlatan Eyvazov, "Tamamen steril bir ortamda ve işin uzmanları tarafından uygulanan sünnetin, bilimsel olarak pek çok faydası bulunmaktadır. Sünnetin; idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruma, penis apsesi oluşumlarını engelleme, cinsel yolla bulaşabilen hastalıkları önleme, penis kanserine karşı koruma gibi faydaları vardır." ifadelerini kullandı.

ANESTEZİ YÖNETİMİ ÖNEMLİ

Çocuğun öncelikle sünnet işlemini uygulayacak cerrahi doktoru ve anestezi uzmanı tarafından muayene edildiğini, gerekli tahlil ve tetkiklerin yapıldığını belirten Op. Dr. Ali Eyvazov, çocuğun yaşına ve uygulanacak anestezi şekline göre beslenme rejimi belirlendiğini, steril şartlarda, yaşa uygun olarak tercih edilen anestezi yöntemi uygulanarak sünnetin gerçekleştiğini bildirdi.

Uygulanan anestezinin önemine değinen Eyvazov, yenidoğanlar ile ilk 2-3 aylık dönemdekiler için lokal anestezinin tercih edildiğini, 1 yaşından sonra ise anksiyeteyi azaltmak ve çocukların psikolojik travma yaşamasının önüne geçmek amacıyla sedasyon yöntemiyle genel anestezi altında sünnet yapılmasını tavsiye etti.