Çocuklar kışın neden daha çok hasta oluyor? Ardındaki gerçeğe inanamayacaksınız!

NASIL SAĞLIKLI TUTULUR? "El yıkamayı teşvik edin. Bu virüslerin yayılmasını engeller. Sıcak tutuni ancak aşırı ısıtmayın. Çocukların aşırı terlememeleri için katmanlı giydirin. Nemlendirici kullanın. Havaya nem eklemek, mukoza zarlarının sağlıklı kalmasına ve enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur. İyi beslenme ve yeterli uyku bağışıklık sistemini güçlendirir."





HEPİMİZ İÇİN BAĞIMSIZ GELECEK

Bağımlılık çağımızın en büyük sorunu. Tütün, alkol, uyuşturucu ya da ekran bağımlılığı... Hepsi çocuklarımızı tehdit ediyor. Öyle durumlar yaşanıyor ki, anne-babaların çocuğu karşısında eli kolu bağlanıyor ve ne yapacağını bilemiyor. İşte Yeşilay ve İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde bağımlılıklarla mücadelede yeni bir dönem başladı. "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" sloganıyla 7'den 77'ye tüm Türkiye ile yola çıkan Yeşilay, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in katıldığı "Bağımsızlık Seferberliği" lansmanında bağımsızlık mücadelesinin yol haritasını kamuoyu ile paylaştı.



Bu yeni dönemde, her haneye gerekirse sokak sokak dolaşarak ulaşılıp bağımlılık konusunda bilgilendirme yapılacak. Sizin de çocuğunuz ile ilgili bu konuda çözmediğiniz problemler varsa Yeşilay başta olmak üzere devletin ilgili kurumlarından destek alabilirsiniz.