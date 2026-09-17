Çocuklarda sosyal medya bağımlılığı: Uzmanlardan kademeli azaltma stratejisi

Yaz tatilinde çocukların sanal medya ve dijital içeriklerle geçirdiği süre artabiliyor. Bu durum, çocukların okula dönüş sürecini ve adaptasyonunu zorlaştırabiliyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı ve Psikoterapist Uzm. Dr. Canan İnce Börekçi, ailelere teknolojiyi bir anda yasaklamak yerine kademeli olarak azaltmaları önerisinde bulunarak, "Yaz döneminde çocukların sosyal medya ve dijital içeriklerle geçirdiği süre artabiliyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey; ekran başında geçirdikleri süre kadar, çocukların günlük yaşamının ekranın etrafında ne kadar şekillendiğidir. Çünkü sosyal medya, sürekli değişen görüntüler, kısa videolar, bildirimler ve ardı ardına gelen içeriklerle çocuklara çok hızlı ve yoğun bir uyaran sunuyor. Okul hayatı ise bundan oldukça farklı. Okulda çocukların öğretmeni dinlemesi, bir konu üzerine dikkatini sürdürebilmesi, sırasını bekleyebilmesi, bazen sıkılabilmesi ve ödül olmadan bir işi sürdürebilmesi bekleniyor. Yaz döneminde yoğun sosyal medya kullanımı olan çocuklarda, okula dönüş aslında daha yavaş, daha yapılandırılmış bir düzene tekrar adapte olma sürecidir. Bu süreçte ailelere önerim; okulun başlamasıyla birlikte teknolojinin aniden yasaklanmasından ziyade kademeli olarak azaltılmasıdır" dedi.

'BELİRLİ BİR SÜRE TEK BİR İŞLE UĞRAŞTIĞI ZAMANLAR OLUŞTURUN'

Çocukların günlük yaşamlarının gerçek hayat etkinlikleriyle doldurulmasının önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Börekçi, "Çocuğunun bir gününün gerçek yaşam etkinlikleriyle doldurulması gerekir. Sabah kalkar kalmaz, akşam yatmadan önce sosyal medya kullanımını sınırlandırmakla başlayabiliriz. Çocuğun gün içerisinde hareket ettiği, arkadaşlarıyla yüz yüze görüştüğü, oyun oynayabildiği, ailesiyle vakit geçirdiği, kitap okuduğu ve belirli bir süre tek bir işle uğraştığı zamanlar oluşturulabilir. Hedefimiz, teknolojiyi çocuğun hayatından tamamen çıkarmak yerine teknolojinin çocuğun uykusuna, sorumluluğuna, okul hayatına, yüz yüze ilişkilerine ayırması gereken alanı kaplamamasını sağlamaktır" diye konuştu.