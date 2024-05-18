Çocukları "boğmacanın" pençesine itiyor! Sakın bunu yapmayın...

Türk Toraks Derneği Çocuk Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, artan aşı karşıtlığı ve kararsızlığı nedeniyle, hiç görmedikleri yaş gruplarında boğmacaya rastlamaya başladıklarını söyledi. Normalde çocukluk çağı aşı takviminde yer alan boğmaca aşısının koruyuculuğu sayesinde hastalığın neredeyse hiç gözlenmediği 5-6 yaş grubunda vaka sayısının bu yıl oldukça fazla olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Eyüboğlu, "Boğmaca, özellikle yenidoğan döneminde çok ağır seyrediyor. Boğulur tarzda öksürük, ani nefes durması, hatta kalp durmasına varan tablolara yol açabiliyor. Antibiyotikle oldukça başarılı bir şekilde tedavi edilebilen hastalık, yenidoğan döneminde bebeğin yoğun bakıma yatırılması, hatta solunum cihazına bağlanmasına bile neden olabiliyor" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 18.05.2024 10:56 PAYLAŞ ABONE OL

Türk Toraks Derneği'nin (TTD) 29 Nisan- 3 mayıs tarihleri arasında KKTC'de gerçekleştirdiği 27'nci Yıllık Kongresi'nde açıklamalarda bulunan TTD Pediatrik Çalışma Grubu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, son zamanlarda aşı karşıtlığının da etkisiyle kızamıktan sonra şimdi de boğmacanın normalde rastlamadıkları yaş gruplarında görülmeye başlandığını söyledi. Prof. Dr. Eyüboğlu, Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz olarak uyguladığı çocukluk çağı rutin aşılama takviminin ailelerin ret vermesi nedeniyle aksamasıyla, hastalığa karşı korumasız kalan küçük yaş çocukların, hastalığı geçirmekle de boğmacaya karşı bağışıklık kazanılmadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Eyüboğlu, özellikle yenidoğan bebeklerin, boğmaca açısından tehlike altında olduğunu vurguladı.

"YENİDOĞAN VE 5-6 YAŞ GRUBUNDA SIK GÖRMEYE BAŞLADIK" Boğmacanın yıllardır bilinen ve normal seyrinde 4-5 yılda bir piklerle seyredebilen bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Eyüboğlu, "Ülkemizde 2, 4, 6 ve 18'inci ayda, rutin olarak çocukluk çağı aşı takviminde boğmaca aşıları yapılıyor. 18 ve 48'inci aylarda rapel dediğimiz pekiştirme dozu uygulanıyor. Ücretsiz olarak tüm sağlık kuruluşlarında gerçekleştiriliyor. Maalesef son zamanlarda dünyada da ülkemizde de çok büyük problem haline gelen aşı karşıtlığı ya da kararsızlığı nedeniyle, aileler çocuğun aşısını yaptırmadığı için istemediğimiz, beklemediğimiz yaşlarda ve beklenenden çok daha ağır tablolarla boğmacalı çocuklar görmeye başladık. Aşı karşıtlığının olması tabloyu şöyle değiştiriyor, aşıların en koruyucu olduğu dönem örneğin ilk 5-6 yaşlar. Biz bu yaş grubunda boğmaca görmeyiz. Ama bu yıl hem kendi kliniğimizde, hem de diğer meslektaşlarımızdan duyduğumuz üzere çok fazla hasta çocuk görmeye başladık" dedi.