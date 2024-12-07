Çocukları tabletten uzak tutmanın 6 adımı!

Çocukları ekran başından kaldırmak pek kolay olmuyor. Bu da onların hem psikolojik hem de fiziksel sağlığını olumsuz etkiliyor. Ancak anne-babalar, bunun için biraz zaman ayırarak çözüm bulabilirler. Bizden ailelere altı öneri var.

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 07.12.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:24 PAYLAŞ ABONE OL

Tablet ve telefon kullanımı çocuklar arasında çok arttı. Yaşadıkları çağın gereği düşüncesiyle onları bu dünyadan pek de uzak tutamıyoruz. Ancak bu, zamanla bağımlılık haline geliyor. Sanal dünyadaki tehlikeler de cabası... Üstelik akademik başarılarının düştüğüne şahit oluyoruz. Daha sinirli ve söz dinlemez hale geliyorlar. Motor becerileri gerileyip fiziksel olarak sağlıkları bozuluyor. Dolayısıyla anne-baba olarak en çok istediğimiz şey, onları ekrandan uzak tutabilmek. Ama en başarısız olduğumuz nokta yine bu oluyor. Peki, zararları bu derece çok olan tabletten çocuklarımızı nasıl uzak tutabiliriz? İşte bu hafta bu soruya cevap arayacağız.







AİLECE SOHBET EDİN

Öncelikle ilk yapmamız gereken ailece geçirdiğimiz zamanı artırmak. Yani onu sanal arkadaşlıklara değil gerçek yüz yüze ilişkiler içinde tutmamız gerekiyor. Ev içinde birlikte daha çok oyun oynayabiliriz. Kutu oyunları bunun için bire bir! Onunla sohbet ettiğimiz süreyi uzatabiliriz. Mesela, anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklar bilmece ve fıkralara bayılırlar. Ailece birbirimize bilmece sorup doğru cevabı bulmaya çalışabiliriz. İlginç fıkralar her zaman ilgisini çekecektir. Çünkü o da öğrendiklerini arkadaşları ile paylaşacaktır.





EV İŞLERİNİ BİRLİKTE YAPIN

Okuldan döndüğünde mutlaka çok acıkmış oluyorlar. Ona sevdiği yemeği birlikte hazırlamayı teklif edebilirsiniz. Ya da sofrayı kurabilir. Ödevlerini yaptıktan sonra kek ya da pasta yapabilirsiniz. Pastayı süsleme kısmını ona verirseniz hem eğlenecek hem de yaratıcılığını ortaya koyacaktır. Bunun dışında yaşına göre başka görev dağılımları da yapabilirsiniz.