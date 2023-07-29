Çocukları tabletten uzak tutmanın en iyi yolu! Her gün birlikte bunu yaparsanız...

Yaz tatili devam ediyor. Çoğu aile tatilini yapıp evlerine döndü. Şehirde hayat tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Çocuklar artık sokağa çıkıp arkadaşları ile vakit geçiremiyor. Her zaman arkadaş buluşmaları yaptırmak da mümkün değil, çünkü ebeveynler genelde çalışıyor. Durum böyle olunca, çocukların elinden tablet ve telefonlar düşmüyor.
Neredeyse günün tamamını sanal oyunlar oynayarak geçiren çocuklar var. Bu durum aileleri rahatsız ediyor. Ceza vererek de üstesinden gelemiyorlar. Çünkü, bu ceza verilecek bir sorun değil. Onların çağlarının gerektirdiği bir teknolojik alet ve ne kadar eleştirsek de onların sosyalleştikleri alanlar bunlar. Peki, aileler çocuklarını en sağlıklı şekilde tabletten uzaklaştırmak için neler yapabilir?
İşte bu soruyu uzman psikolog Tuğba Yağan'a sorduk ve kendisinden yedi öneri aldık.
Eğer yasak koyarsanız, bu sefer çocuğunuzu bulunduğu sosyal bağdan yabancılaştırmış olursunuz. Çünkü arkadaşları bir şeyler üzerine konuşurken neler konuştuğuna dair bir fikri olmazsa dışlanmış ya da kendini grubunun dışında kaldığını hissedecektir. Bu yüzden sadece anne baba olarak fikir birliği içinde biz bu evde düzeni sağlıyoruz mesajı vermeniz de yeterli.