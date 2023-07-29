Çocukları tabletten uzak tutmanın en iyi yolu! Her gün birlikte bunu yaparsanız...

Yaz tatili devam ediyor. Çoğu aile tatilini yapıp evlerine döndü. Şehirde hayat tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Çocuklar artık sokağa çıkıp arkadaşları ile vakit geçiremiyor. Her zaman arkadaş buluşmaları yaptırmak da mümkün değil, çünkü ebeveynler genelde çalışıyor. Durum böyle olunca, çocukların elinden tablet ve telefonlar düşmüyor.

Neredeyse günün tamamını sanal oyunlar oynayarak geçiren çocuklar var. Bu durum aileleri rahatsız ediyor. Ceza vererek de üstesinden gelemiyorlar. Çünkü, bu ceza verilecek bir sorun değil. Onların çağlarının gerektirdiği bir teknolojik alet ve ne kadar eleştirsek de onların sosyalleştikleri alanlar bunlar. Peki, aileler çocuklarını en sağlıklı şekilde tabletten uzaklaştırmak için neler yapabilir?