Çocukların başarısını artıran o yöntem! "Her gün mutlaka birkaç bardak..."

Çocuklarda, günlük su ihtiyacının karşılanmaması, konsantrasyon kaybına neden olurken ders başarısını da düşürüyor. Hatta bilinç kaybına bile neden olabiliyor. Uzmanlar, çocukların yetişkinlerden 2 kat daha fazla su içmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 13.09.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:07 PAYLAŞ ABONE OL

Yeni eğitim yılına adım attığımız bu dönemde, çocukların sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürdürebilmesi için su tüketimi büyük bir önem taşıyor. Okul saatlerinin uzunluğu, fiziksel aktivitelerin artışı ve gün boyu süren yoğun programlar, çocukların su ihtiyacını artırıyor. Yeterli su tüketimi, hem fiziksel hem de zihinsel performansın artırılmasına katkı sağlarken, sağlığın korunmasında da kritik rol oynuyor.





EN AZ 2 LİTRE SU İÇİLMELİ

Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, su içmenin sağlığımız açısından önemi ve çocukların ne kadar su içmesi gerektiği konusunda bilgiler verdi. Aktepe, çocukları su içmeye teşvik edecek önerilerde de bulundu. Çocukların ihtiyaç duydukları günlük su miktarının yetişkinlerin 2 katı olduğunu belirten Aktepe, "Bu süreçte, yaklaşık olarak 9-12 yaşındaki kız çocuklarının 2.1 litre, erkek çocuklarının 2.4 litre, 14-18 yaşındaki kız çocuklarının 2.3 litre, erkek çocuklarının ise 3.3 litre su içmesi gerekir" dedi.