Çocukların korkuları normal mi?

Örneğin; 1 yaşlarındaki bir bebek yabancılardan korkar. 2 yaşlarındaki bir çocuk yüksek sesten, 5 yaşlarındaki bir çocuk karanlıktan ve hırsızlardan korkar. 7 yaşlarındaki bir çocuk da hayali varlıklardan korkmaya başlar. Ergenliğe erişen çocuğun korkuları ise daha çok başkalarının kendisi hakkında düşünceleri ile ilgili korkulara yöneliktir.

Korkular gelişimseldir ancak çocuğun içinde bulunduğu duruma göre değişkenlik gösterir. Ailenin ve yakınların çocuğa olan yaklaşımı, çocuğun gelişimsel korkularını pekiştirerek kaygılara dönüşmesine neden olabilir.

KORKU DA DİĞER DUYGULARIMIZ GİBİ SAĞLIKLIDIR

Korku ve kaygı genellikle birbirine karıştırılır. Korku, şimdiki zaman içinde yer alır ve karşılaştığımız tehdit veya tehlike anında hissettiğimiz ve nesneye karşı olan duygudur. Kaygı ise gelecekteki ihtimallerden yani nesnesi olmayan ve kaynağı belirsiz olan süreğen hissettiğimiz korkudur.

Korku da diğer duygularımız gibi sağlıklıdır ve çocuğu da geliştirir. Korku duygusu çocuğa problemlerle başetmeyi öğretir, çevre ile uyumunu kolaylaştırır ve tehlikelerden korur.

Çocuğunuzun birşeylerden korktuğunu farkettiğinizde mutlaka gelişim dönemini de göz önünde bulundurmayı unutmayın ve bu korkusunu kaygı ile karıştırmayın.Gerektiğinde korkan ama korkusu ile mücadele etmeyi öğrenen çocukların yetişmesi ümidiyle…