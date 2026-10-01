"Dersini dinlemiyor" denilen çocuk aslında tahtayı göremiyor olabilir

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların yalnızca ders programları değil, görme becerileri de daha yoğun bir sınavdan geçiyor. Günlük yaşamda fark edilmeyen bazı göz problemleri; tahtayı görmekte zorlanma, kitabı çok yakından okuma, gözleri kısarak bakma, sık göz kırpma, baş ağrısı ve derse odaklanamama gibi belirtiler okul döneminde daha görünür hale gelebiliyor.



Çocuğun görmediğini kendisinin fark etmesi her zaman mümkün olmadığını söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Dursun "Çocuklar dünyayı nasıl görüyorlarsa bunun normal olduğunu düşünebildikleri için görme sorunlarını yetişkinler gibi tarif edemeyebiliyor. Bu nedenle özellikle okul çağında öğretmenlerin ve ailelerin gözlemlediği küçük değişiklikler önemli ipuçları verebiliyor" dedi.



DİKKAT DAĞINIKLIĞI SANILAN DURUMUN ALTINDA GÖRME PROBLEMİ OLABİLİR

Doç. Dr. Ayhan Dursun, "Çocuk, bir gözünün diğerine göre daha az gördüğünü veya uzağı yeterince net göremediğini çoğu zaman ifade etmeyebilir. Çünkü mevcut görme düzeyini normal kabul eder. Okulda tahtaya bakma, kitap okuma ve uzun süreli görsel dikkat gerektiren aktivitelerin artmasıyla birlikte problem daha belirgin hale gelebilir. Bir çocuğun derse ilgisinin azalması veya ödev yaparken kısa sürede sıkılması her zaman öğrenme isteksizliği anlamına gelmeyebilir. Görme problemi yaşayan çocuk, tahtayı veya kitabı net görebilmek için daha fazla çaba harcayabilir ve bu durum zamanla yorulmasına neden olabilir" dedi.



Doç. Dr. Dursun, ailelerin özellikle dikkat etmesi gerektiği belirtileri şöyle sıraladı:

"Tahtayı görmek için gözlerini kısarak bakmak, televizyona veya ekrana çok yakından bakmak, kitap ve defteri yüzüne çok yaklaştırmak, okurken satır veya kelime atlamak, okuma sırasında başını eğerek veya bir gözünü kapatarak bakmak, sık göz kırpmak veya gözlerini ovuşturmak, ders çalışırken baş ağrısından şikâyet etmek, okuma ve yazma faaliyetlerinde çabuk yorulmak, ders sırasında dalgın veya ilgisiz görünmek, okul başarısında açıklanamayan bir düşüş yaşamak."



GÖZ TEMBELLİĞİNDE ERKEN YAŞ KRİTİK

Çocukluk dönemindeki göz muayenelerinin yalnızca gözlük ihtiyacını belirlemek açısından değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Dursun, özellikle göz tembelliği (ambliyopi), şaşılık ve kırma kusurlarının erken dönemde fark edilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Bazı görme problemlerinde erken tanı ve uygun tedavi, çocuğun görme gelişimi açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle 'Nasıl olsa bir sorun olursa söyler' yaklaşımı doğru değil. Çocukların düzenli göz muayenelerinin yapılması gerekiyor" dedi.





OKUL BAŞARISININ GÖRÜNMEYEN FAKTÖRLERİNDEN BİRİ

Çocukların eğitim hayatında başarılı olabilmeleri için görsel algının önemli bir rol oynadığını belirten Doç. Dr. Ayhan Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuğun sınıfta tahtayı net görebilmesi, kitabını rahat okuyabilmesi ve görsel bilgiyi doğru şekilde algılayabilmesi öğrenme sürecinin önemli parçalarından biridir. Bu nedenle okul döneminde ortaya çıkan davranış değişiklikleri veya akademik performanstaki düşüşler değerlendirilirken görme sorunları da akılda tutulmalıdır." Çocukların göz sağlığında en önemli noktanın yalnızca şikâyet olduğunda doktora başvurmak olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Dursun, ailelere düzenli göz kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunarak, "Çocuğunuz herhangi bir görme problemi yaşadığını söylemese bile okul döneminde kapsamlı bir göz muayenesi yaptırmak faydalı olabilir. Çünkü erken fark edilen bir görme problemi, çocuğun hem günlük yaşamını hem de eğitim sürecini olumlu yönde etkileyebilecek bir müdahale fırsatı sunar" ifadelerini kullandı.