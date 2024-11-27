Diş kayıplarının sebebi çocuklukta!

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda diş kaybı, onların hem fiziksel sağlığını hem de psikolojik gelişimlerini etkiliyor. Uzmanlar, yetişkinlik dönemindeki diş çürüğü ve kayıpların temelinin, erken yaşlarda atıldığını vurguluyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Pedodontist Diş Hekimi Uzm. Dr. Burcu Kurtiş, anne ve babaların ağız hijyeni konusunda çocuklarını etkin ve düzenli olarak desteklemeleri gerektiğini vurguladı.

Diş çürüğüne diyet, diş yüzeyindeki biyofilm tabakası, ağız içi bakteri florası, dişin yapısal özellikleri, tükürük, sistemik hastalıklar ve genetik faktörlerin etken olduğuna değinen Kurtiş, diş çürüğünün diş sert dokularında mineral kaybı ile karakterize edilen, biyolojik, davranışsal, psikososyal ve çevresel faktörlerden etkilenen multifaktöriyel bir hastalık olduğunu aktardı.

Diş çürüklerinin temelinin çocukluk çağında atıldığını vurgulayan Kurtiş, "Önlenebilir bir sorun olan diş çürükleri, gerekli özen ve hassasiyet gösterilmediğinde diş kaybına yol açıyor. Süt dişlerinde başlayan çürükler tedavi edilmezse, alttaki daimi dişlerin gelişimini de olumsuz etkiliyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, diş çürüklerinin ve kayıplarının en önemli nedenlerinden birisi. Şekerli gıdalar ve fermente olabilen karbonhidratlar, ağız içindeki bakterilerle etkileşime girerek diş minelerinde ciddi hasara yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Gece beslenme sonrası dişlerin temizlenmemesinin çürük riskini artırdığından bahseden Kurtiş, düşme ve çarpmaya bağlı travmalar, sistemik hastalıklar, genetik yatkınlık gibi rahatsızlıkların da çocuklarda diş çürüklerinin ve diş kaybının nedenleri arasında yer aldığına değindi.