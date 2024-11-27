Diş kayıplarının sebebi çocuklukta!

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda diş kaybı, onların hem fiziksel sağlığını hem de psikolojik gelişimlerini etkiliyor. Uzmanlar, yetişkinlik dönemindeki diş çürüğü ve kayıpların temelinin, erken yaşlarda atıldığını vurguluyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Pedodontist Diş Hekimi Uzm. Dr. Burcu Kurtiş, anne ve babaların ağız hijyeni konusunda çocuklarını etkin ve düzenli olarak desteklemeleri gerektiğini vurguladı.
Diş çürüğüne diyet, diş yüzeyindeki biyofilm tabakası, ağız içi bakteri florası, dişin yapısal özellikleri, tükürük, sistemik hastalıklar ve genetik faktörlerin etken olduğuna değinen Kurtiş, diş çürüğünün diş sert dokularında mineral kaybı ile karakterize edilen, biyolojik, davranışsal, psikososyal ve çevresel faktörlerden etkilenen multifaktöriyel bir hastalık olduğunu aktardı.
Diş çürüklerinin temelinin çocukluk çağında atıldığını vurgulayan Kurtiş, "Önlenebilir bir sorun olan diş çürükleri, gerekli özen ve hassasiyet gösterilmediğinde diş kaybına yol açıyor. Süt dişlerinde başlayan çürükler tedavi edilmezse, alttaki daimi dişlerin gelişimini de olumsuz etkiliyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, diş çürüklerinin ve kayıplarının en önemli nedenlerinden birisi. Şekerli gıdalar ve fermente olabilen karbonhidratlar, ağız içindeki bakterilerle etkileşime girerek diş minelerinde ciddi hasara yol açıyor." ifadelerini kullandı.
Gece beslenme sonrası dişlerin temizlenmemesinin çürük riskini artırdığından bahseden Kurtiş, düşme ve çarpmaya bağlı travmalar, sistemik hastalıklar, genetik yatkınlık gibi rahatsızlıkların da çocuklarda diş çürüklerinin ve diş kaybının nedenleri arasında yer aldığına değindi.
"DİŞ HEKİMİ RANDEVUSU RUTİNİ OLUŞTURULMALI"
Ebeveynlerin çocuklarını ağız ve diş hijyeni hakkında bilgilendirmesinin, çok önemli olduğuna işaret eden Kurtiş, "Küçük yaşlardan itibaren çocukların diş fırçası, macun gibi eşyalarla tanışması ve bunları nasıl kullanabileceğine ilişkin pratiği olması gerekir. İlk dişlerin çıkmasından itibaren düzenli temizliğe başlanmalı, diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmalı. Rafine şekerden uzak durulmalı, asitli ve şekerli içeceklerin tüketimi muhakkak sınırlanmalı, erken teşhis ve tedavi için diş hekimine gitme rutini oluşturulmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Çocuklarda sık kullanılan antibiyotik şuruplar, alerji ilaçları ve astım inhalerlerinin, içerdikleri şeker ve tatlandırıcılar nedeniyle diş çürümelerine zemin hazırlayabildiğini belirten Kurtiş, şunları kaydetti:
"Bazı ilaçlar diş eti büyümesine ve dişlerde renk değişimlerine neden olabilir. Bu nedenle ebeveynler, çocuklarının ilaç kullanımı konusunda da dikkatli olmalı. Erken çocukluk çürüğü önlenebilir bir hastalık. Süt dişlerinin sağlıklı korunması, alttaki daimi dişlerin sağlıklı gelişiminin anahtarı. Ebeveynlerin, çocuklarının diş sağlığını korumak için düzenli kontrolleri ihmal etmemesi büyük önem taşıyor."