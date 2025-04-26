Dişlerinize tuzak kuran 5 gizli düşman! Ergenler özellikle risk altında

Adölesan dönem, ergenlerin fiziksel, duygusal ve sosyal olarak önemli değişiklikler yaşadığı bir geçiş dönemi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Diş Hekimi (Dt.) Yelda Parlak ile ergenlik döneminde ağız ve diş sağlığının önemini konuştum. Dt. Parlak, "Ağız ve diş sağlığı, bireylerin genel sağlığını etkileyen kritik bir bileşendir. Bu nedenle adölesanlarda ağız ve diş sağlığına özel bir önem verilmelidir" dedi.



YEMEK YEME GÜÇLÜĞÜ

Ağız sağlığının, genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunun da altını çizen Dt. Parlak, "Çocuklar erken çocukluk dönemindeki kötü ağız sağlığı sebebiyle yemek yeme güçlüğü, konuşmada zorluk, ağrı nedeniyle uyku problemleri ve enfeksiyonun yüze yayılması sonucu yüzün beklenmedik görünüşü sebebiyle zorluk yaşayabilir. Bunların ömür boyu sürebilecek etkileri, sosyalleşmeyi riske atabilir" diye konuştu.





ERGENLİKTEKİ DİŞ HASTALIKLARI

Adölesanlarda yaygın olarak görülen ağız ve diş sağlığı problemlerini ise Dt. Parlak, şöyle sıraladı:



DİŞ ÇÜRÜKLERİ

Şekerli ve asitli gıdaların sık tüketimi, diş minesine zarar vererek, çürük oluşumunu hızlandırır. Adölesanlar, bu tarz gıdaların tüketimine daha yatkındır. Diş çürükleri, ağız, diş ve çene bölgesinde kronik enfeksiyonlara ve ağrılara neden olur. Bunun sonucunda düşük özgüven, beslenme bozuklukları ortaya çıkabilir.



DİŞ ETİ HASTALIKLARI

Hormonal değişiklikler diş eti dokularını etkileyerek, 'gingivitis' ve 'periodontal' hastalıklara zemin hazırlar. Bu sorunlar, ağız hijyenine dikkat edilmemesi durumunda daha da ciddileşebilir.



ORTODONTİK PROBLEMLER

Dişlerin dizilimindeki bozukluklar, genetik faktörler ya da erken yaşta diş kayıpları nedeniyle adölesan dönemde sıklıkla görülmektedir. Ortodontik tedavinin gecikmesi, ileride daha karmaşık diş problemlerine neden olabilir.





SİGARA VE TÜTÜN KULLANIMI

Ergenlik döneminde sigara ve diğer tütün ürünlerini deneme oranları artmaktadır. Tütün kullanımı, ağız kanseri, diş eti hastalıkları ve diş kaybı gibi ciddi sorunları beraberinde getirebilir.



BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Adölesanlar, genellikle fast food ve abur cubur gibi sağlıksız gıdalara yönelme eğilimindedir. Bu tarz beslenme, sadece genel sağlığı değil, aynı zamanda diş sağlığını da olumsuz etkiler.





DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN ŞEKERDEN UZAK DURUN

Dt. Parlak, adölesanlarda ağız ve diş sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini de şöyle sıraladı: