Ekim ayında Minika’da eğlence dolu içerikler!

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar keyifle derslerine dönerken, Minika kanalları da güvenli ve eğlenceli içerikleriyle çocukların yanında olmaya devam ediyor. Ekim ayında birbirinden sevilen çizgi diziler, yeni karakterler ve keyifli maceralar MinikaÇOCUK ve MinikaGO ekranlarında çocuklarla buluşuyor.

Giriş Tarihi: 02.10.2026 11:01 PAYLAŞ ABONE OL

MinikaÇOCUK'TA EKİM AYI DOPDOLU!

Arı Maya, doğaya olan merakı ve bitmeyen enerjisiyle çocukları eğlenceli keşiflere davet ederken, minik bir ejderha olan Grisu ise itfaiyeci olma hayalinin peşinden koşuyor.

Cleo Cuquin, arkadaşları ve ailesiyle günlük hayatın içinden eğlenceli anlara koştururken, Pocoyo merakı ve neşesiyle çocuklara eşlik ediyor. MinikaÇOCUK'un yeni dizisi Milo ise beş yaşındaki sevimli bir kedinin birbirinden renkli fikirlerini ekranlara taşıyor.