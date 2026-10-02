Ekim ayında Minika’da eğlence dolu içerikler!

MinikaÇOCUK'TA EKİM AYI DOPDOLU!
Arı Maya, doğaya olan merakı ve bitmeyen enerjisiyle çocukları eğlenceli keşiflere davet ederken, minik bir ejderha olan Grisu ise itfaiyeci olma hayalinin peşinden koşuyor.
Cleo Cuquin, arkadaşları ve ailesiyle günlük hayatın içinden eğlenceli anlara koştururken, Pocoyo merakı ve neşesiyle çocuklara eşlik ediyor. MinikaÇOCUK'un yeni dizisi Milo ise beş yaşındaki sevimli bir kedinin birbirinden renkli fikirlerini ekranlara taşıyor.
MinikaGO'DA İSE KEŞİF VE MACERA DOLU BİR AY ÇOCUKLARI BEKLİYOR!
Nado'nun heyecanlı maceraları, Zoe ve Milo'nun farklı kültürleri keşfettiği yolculukları, Buddybot'un iklim kriziyle mücadele ederken keyif dolu serüvenleri ve Dinoster'ın nefes kesen maceraları Ekim ayında MinikaGO ekranlarında. Hafta sonları ise çocukları üç özel kuşak bekliyor.
Cumartesi – Pazar her gün saat 11.00'de İstanbul Muhafızları, 12.00'de Marsupilami, 13.00'te ise Grosha ve Mr. B. arka arkaya keyifli anlar için ekrana geliyor.
Ekim ayı boyunca Minika ekranlarında çocukları bekleyen tüm içerikleri ve daha fazlasını keşfetmek için Minika'yı takip etmeyi unutmayın!