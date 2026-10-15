Ekim ayında Minika’da keyif dolu içerikler!

ÖDÜLLÜ YAPIM KAPLAN DANİEL'IN DÜNYASI MinikaÇOCUK'TA! MinikaÇOCUK'un sevilen içeriklerinden, Emmy Ödüllü Kaplan Daniel'ın Dünyası, okul öncesi çağdaki çocukları günlük yaşamın farklı deneyimleriyle buluşturuyor. Sevimli kaplan Daniel'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı olayları konu alan dizi; paylaşma, arkadaşlık, yardımlaşma, sabır ve duyguları ifade etme gibi temel değerleri çocuklara eğlenceli hikâyeler ve akılda kalıcı şarkılar eşliğinde aktarıyor. Daniel, bir gün arkadaşlarıyla oyun oynarken paylaşmayı öğrenirken, başka bir gün doktora gitmek, okula başlamak ya da yaşadığı bir hayal kırıklığıyla baş etmek gibi günlük hayatın farklı deneyimleriyle karşılaşıyor. Anne ve babası ile küçük kardeşi Margaret'in de yer aldığı sıcak aile ortamında büyüyen Daniel, arkadaşlarıyla birlikte her yeni deneyimden önemli bir şey öğreniyor. Yapım, çocukların kendi hayatlarında karşılaşabilecekleri durumları Daniel'ın renkli dünyası üzerinden ele alırken, duygularını tanımalarına ve onları ifade etmelerine de destek oluyor.



DEDEKTİFLER GÖREV BAŞINDA: GROSHA VE MR. B

MinikaGO, Özel Araştırma Bürosu'nda görev yapan iki kedi dedektif Grosha ve Mr. B'nin eğlenceli maceralarını çocuklarla buluşturuyor. Şehirde karşılarına çıkan sıra dışı olayları çözmek için birlikte çalışan ikili, farklı karakterleri ve yöntemleriyle her vakayı kendilerine özgü bir maceraya dönüştürüyor.



Hızlı hareket etmeyi ve olayları bir an önce çözüme kavuşturmayı seven Grosha ile sakin, titiz ve kurallara bağlı Mr. B'nin olaylara yaklaşımı birbirinden oldukça farklı. Biri hemen harekete geçerken diğeri tüm detayları dikkatle inceliyor. Ancak karşılaştıkları her yeni olayda güçlerini birleştiren ikili, ipuçlarını takip ederek çözüme ulaşmaya çalışıyor. Grosha ve Mr. B, komedi ve hareketin bir arada olduğu maceralarıyla çocukları eğlenceli bir dedektiflik dünyasına davet ediyor.



Grosha ve Mr B, ekim ayında hafta içi her gün 13.00 ve 14.30'da MinikaGO'da!