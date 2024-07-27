Güneş yanığını yok eden formül! "2 saatte bir..."

Yaz tatilini yarıladık. Çocuklarla güneş, havuz, deniz ve tabiatın tadını çıkarıyoruz. Ancak gerek köylerimizde gerekse yazlıklarda çeşitli hastalıklar peşimizi bırakmıyor. Bunların başında güneş yanıkları, der, hastalıkları ve alerjiler geliyor. Peki, bunlardan nasıl korunacağız, başımıza gelince nasıl hareket edeceğiz? Tüm sorularımızı dermatoloji uzmanı Marziyeh Javadpour'a sorduk.





HAVUZDAN HASTALIK KAPILABİLİR

"Rekreasyonel su hastalıkları; deri, kulak, göz, sindirim solunum ve nörolojik sistemlerde çeşitli enfeksiyonlar kendini gösterir. Deri hastalıklarından molluskum kontagiozum, siğil, mantar hastalıkları, bazı viral ve bakteriyel hastalıklar sayılabilir. Sıcak hava ile artan terleme yaz aylarında mantar üremesine sebep olur. Aşırı miktarda klor duyarlı bazı kişilerde ciltte tahrişe neden olabiliyor. Hijyenik olmayan ortamlarda impetigo, uyuz gibi hastalıklar bulaşabilir.