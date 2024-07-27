Güneş yanığını yok eden formül! "2 saatte bir..."

Yaz tatilini yarıladık. Çocuklarla güneş, havuz, deniz ve tabiatın tadını çıkarıyoruz. Ancak gerek köylerimizde gerekse yazlıklarda çeşitli hastalıklar peşimizi bırakmıyor. Bunların başında güneş yanıkları, der, hastalıkları ve alerjiler geliyor. Peki, bunlardan nasıl korunacağız, başımıza gelince nasıl hareket edeceğiz? Tüm sorularımızı dermatoloji uzmanı Marziyeh Javadpour'a sorduk.
HAVUZDAN HASTALIK KAPILABİLİR
"Rekreasyonel su hastalıkları; deri, kulak, göz, sindirim solunum ve nörolojik sistemlerde çeşitli enfeksiyonlar kendini gösterir. Deri hastalıklarından molluskum kontagiozum, siğil, mantar hastalıkları, bazı viral ve bakteriyel hastalıklar sayılabilir. Sıcak hava ile artan terleme yaz aylarında mantar üremesine sebep olur. Aşırı miktarda klor duyarlı bazı kişilerde ciltte tahrişe neden olabiliyor. Hijyenik olmayan ortamlarda impetigo, uyuz gibi hastalıklar bulaşabilir.
HASTALIKLARI ÖNLEME YÖNTEMLERİ
GÜNEŞE ÇIKIŞ SAATLERİNİZİ BELİRLEYİN
Güneş yanıkları güneşe uygun olmayan şekilde maruziyetten dolayı gelişir ve genellikle 2-4 saat sonra belirtiler başlar ve 24 saatte maksimuma ulaşır. Ciltte yanma, kızarıklık, kaşıntı ve ağrılı lezyonlar ile belirtiler ortaya çıkar. Bazen deri gergin ve şiddetli güneş yanıklarında 2.derece yanık şeklinde su toplayabilecek şekilde oluşabilir.
NELER YAPILMAZ?
GÜNEŞ YANIĞINDAN NASIL KORUNMALIYIZ?